»Det var en drøm, der gik i opfyldelse. I bogstaveligste forstand.«

Sidste år løb tusindvis og atter tusindvis af danskere med, da kronprins Frederik i anledning af sin 50-års fødselsdag inviterede til løbet 'Royal Run', der blev afholdt i landets fem største byer. I år gentager han succesen.

Det blev afsløret onsdag i en pressemeddelelse fra Kongehuset.

'2. pinsedag 2019 er der lagt op til en løbefest, når Hans Kongelige Højhed Kronprinsen endnu engang møder danskerne i løbesko', lyder det.

ARKIVFOTO. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Henning Bagger

På Instagram har Kongehuset delt et videoklip fra TV 2, hvor Kronprinsen fortæller lidt nærmere om, hvorfor han har valgt at trække i løbeskoene igen.

»Det var en fantastisk oplevelse, som jeg er meget taknemmelig for. Det var en drøm, der gik i opfyldelse. I bogstaveligste forstand. Alt lykkedes bare,« fortæller han.

Videre forklarer han, at han siden både har talt med venner, bekendte og folk, han ikke kender, om løbet. Og alle var de blevet 'bidt og ramt af den stemning, der var'. Derfor blev han hurtigt overbevist om, at - såfremt der var opbakning til det fra arrangørernes side - det skulle gentages i år.

»Jeg ser frem til, sammen med resten af Danmark, at tilbringe en dag i motionens tegn. Det er mit håb, at mange igen får lyst til at udfordre sig selv og røre sig i nogle smukke rammer rundt omkring i landet,« udtaler Kronprinsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Det vil glæde mig at se rigtig mange gengangere i år - men også nye, der har fået blod på tanden.«

Det var tronarvingen selv, der sidste år kom på ideen om at afholde fødselsdagsløbet.

Til løbet kunne man tilmelde sig enten en rute på ti kilometer eller distancen på den engelske mile, som svarer til cirka 1,6 kilometer.

I et efterfølgende interview med Danmarks Idrætsforbunds magasin, Idrætsliv, fortalte han, at han måtte knibe sig selv i armen dagen efter det veloverstået arrangement.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»I går (den 26. maj sidste år, red.) mødte jeg rigtig mange mileløbere, som aldrig tidligere havde deltaget i et løb, og som måske ikke før havde oplevet glæden ved fysisk aktivitet. Jeg så en stolthed og et velvære i deres øjne, da de kom i mål, og det er noget, som jeg aldrig vil glemme,« sagde kronprinsen til magasinet.

Royal Run finder sted den 10. juni i Aarhus, Aalborg og København/Frederiksberg.

Som noget nyt skydes Royal Run 2019 dog allerede i gang den 1. juni, når Kronprinsen løber på Færøerne.

Ni dage senere åbner Kronprinsen så Royal Run i Danmark ved at løbe One Mile i Aarhus. Derefter løber han fem kilometer i Aalborg, før han efter planen slutter af med at løbe ti kilometer i København og på Frederiksberg.

Du kan tilmelde dig Royal Run HER.