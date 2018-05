Tre uger før deres store dag trækker prins Harry og hans forlovede Meghan Markle stikket for at koncentere sig hundrede procent om brylluppet.

Briterne venter spændt på 19. maj, og over hele verden ser royale fans frem til dagen, hvor den amerikanske skuespillerinde på eventyrlig vis får sin britiske prins.

Selv om ventetiden kan være svær at komme gennem for romantiske sjæle og royalister, så lader det britiske kongehus forstå, at det kommende brudepar ikke optræder offentligt i ugerne op til deres bryllup.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem magasinerne House Beautiful og People.

Parret fotograferet i Westminster Abbey i London 25. april i forbindelse med en militærmindedag. Siden har de ikke vist sig offentligt. Foto: POOL Parret fotograferet i Westminster Abbey i London 25. april i forbindelse med en militærmindedag. Siden har de ikke vist sig offentligt. Foto: POOL

Onsdag i sidste uge deltog de for sidste gang i et officielt arrangement inden brylluppet. Siden har ingen set dem.

Men mon ikke de fleste alligevel under det forelskede par en pause fra pligterne og pressens søgelys?

Siden de i november bekendtgjorde deres forlovelse, har de i hvert fald været særdeles flittige og rejst rundt i hele Storbritannien for at vinke, hilse på og deltage i officielle begivenheder.

De britiske medier antager, at parret nu gå 'all in' på bryllupsforberedelserne, og at de kommende tre uger kan være et tiltrængt pusterum for parret efter en april måned med fuldt program.

»Kensington Palace (parrets residens, red.) har ladet parrets kalender stå tom frem mod 19. maj. Det er sandsynligvis en længe ventet pause for parret, som har haft meget travlt med royale pligter gennem april,« hedder det eksempelvis i House Beautiful.

Royale eksperter udtaler også, at brudeparrets forsvinden kan være med til at bygge forventningerne op til den store dag.

Meghan Markle og prins Harry bliver gift i St. George’s Chapel på Windsor Castle.