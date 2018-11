Det er ingen hemmelighed, at Meghan, hertuginde af Sussex, er et stilikon.

Alligevel har flere undret sig over én ting ved hertugindens tøjvalg under hendes graviditet.

I hendes første måneder som kongelig bar den 37-årige Meghan mellemlange kjoler, formentlig for at holde sig til traditionelle dresscode under offentlige engagementer.

Men siden hun annoncerede sin graviditet, har hertuginden af ​​Sussex overrasket mange mennesker ved at optræde i mange kortere nederdele - og det kan skyldes noget særligt, mener en ekspert, som Yahoo Style UK har talt med.

Meghan. Foto: POOL Vis mere Meghan. Foto: POOL

Eksperten Keren Beaumont, der arbejder som personlig stylist, fortæller, at det er en strategisk måde for nogle gravide at klæde sig på.

»Når en kvinde bliver gravid, vil kroppen helt naturligt ændrer sig. Dette vil ofte kræve en ændring af ens sædvanlige tøjvalg,« siger Keren Beaumont til det britiske medie og fortsætter:

»Ud over at formen ændrer sig, vil mange gravide kvinder opleve et fysisk ubehag, når de bærer tætsiddende tøj omkring det midterste område.«

Dog er det ikke nødvendigvis hele kroppen, der ændrer sig under graviditeten. Ofte slipper kvinders ben for de ekstra kilo. Derfor er det smart at fremhæve dem, mener den personlige stylist.

Det trick henviser hun til, at både Meghan såvel som Kate Middleton har benyttet sig af.

»Begge er velsignet med lange, slanke ben, som de fremhæver smukt ved at tage kortere nederdele eller kjoler på,« siger Keren Beaumont.

Meghan Markle er 37 år og venter i øjeblikket sit første barn med prins Harry. De blev gift 19. maj i år, og hendes titel er nu hertuginde af Sussex. Tidligere har Meghan Markle været gift med skuespiller og producer Trevor Engelson.

Meghan Markle var, før brylluppet med prins Harry, en kendt skuespillerinde. Hun har haft en stor rolle i den populære tv-serie 'Suits'. På grund af sin nye titel er hun dog blevet nødt til at blive udskrevet fra serien.