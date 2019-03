Det har været diskuteret vidt og bredt, om det har en effekt, når de kongelige besøger andre lande i forbindelse med erhvervsfremstød.

Dronningen og Kronprinsen er i disse dage på besøg i Argentina ved netop sådan et visit, og kongehusekspert er ikke i tvivl om, at det både kan være afgørende for erhvervslivet, men også andre vigtige områder.

»Argentina bliver jo en vigtig handelspartner, og efter Brexit så kan Danmark og Europa ikke bare læne sig tilbage og sige 'det ligger for langt væk'.«

Søren Jakobsen, der er historiker og kongehusekspert, understreger yderligere én helt særlig grund til, at turen til Argentina er betyder noget.

»Dronningen var der jo for halvtreds år siden (inden hun selv blev regent, red.), så det er en måde at afrunde den historie på,« forklarer han.

Han siger, at når Dronningen og Kronprinsen tager afsted sammen, så viser det erhvervslivet og folk i Argentina, at hun tager kontakten seriøst og overleverer til næste generation på en ordenltig måde

Tidligere var det ofte prins Henrik, som tog sig af at besøge virksomheder, og han var mere en 'sælgertype', end Dronningen er og kan tillade sig at være, siger Jakobsen.

Som majestæt kan hun ikke 'sælge' helt på samme måde, og derfor vil man også se, at det er Kronprinsen, som tager over, når det kommer til kontakten med virksomhederne. Det slår Jakobsen fast.

Udenrigsminister Anders Samuelsen, Emilio Monzo, dronning Margrethe, den argentinske vicepresident Gabriela Michetti, kronprins Frederik og Federico Pinedo (Photo by JUAN CARLOS CARDENAS / ARGENTINA'S SENATE / AFP) / Foto: JUAN CARLOS CARDENAS Vis mere Udenrigsminister Anders Samuelsen, Emilio Monzo, dronning Margrethe, den argentinske vicepresident Gabriela Michetti, kronprins Frederik og Federico Pinedo (Photo by JUAN CARLOS CARDENAS / ARGENTINA'S SENATE / AFP) / Foto: JUAN CARLOS CARDENAS

I Argentina findes der desuden et stort antal efterkommere fra danskere, der emigrerede i forbindelse med den store udvandring, der skete fra Danmark mod Amerika.

»Det er imponerende. De taler bedre dansk i Argentina, end de gør i Solvang i USA (en lille by med en stor andel af danske efterkommere, red.),« siger Søren Jakobsen og slår fast, at der derfor også er en masse stærke følelser omkring Argentinas forbindelse med Danmark.

Tidligere rejser har betydet meget for erhvervslivet, og de kongeliges tilstedeværelse med al den presse, det giver, kan godt ses efterfølgende, siger Jakobsen.

Derfor er store virksomheder som Lego og Grundfoss også stærkt interesseret i de royale.

Dronning Margrethe sammen med den argentinske præsident Mauricio Macri og og hustru Juliana Awada på Casa Rosada i Buenos Aires, Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni Vis mere Dronning Margrethe sammen med den argentinske præsident Mauricio Macri og og hustru Juliana Awada på Casa Rosada i Buenos Aires, Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni

Derfor er besøget vigtigt for dansk erhvervsliv

Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri (DI) er selv med på statsbesøget, som han betragter som værende vigtigt for dansk erhvervsliv:

»Det er jo ikke os, men regenten, der vælger, hvor vi skal hen på statsbesøg, men når det er Argentina denne gang, synes jeg egentlig, timingen er god. Den dårlige argentinske økonomi er ved at vende, de vil rigtig gerne have en frihandelsaftale med EU, og der er stor politisk vilje til at kigge på grøn omstilling, hvor vi jo er rigtig stærke. Samtidig er både Danmark og Argentina store fødevare-lande,« siger han.

»At være her sammen med Dronningen og Kronprinsen er vigtigt, fordi det giver nogle muligheder, som vi ikke havde fået, hvis vi havde sat os ind i et fly på egen hånd. Vi har f.eks haft et godt energiseminar herovre, hvor vi talte om energi og rent vand, og vi havde slet ikke fået de samme argentinske beslutningstagere med ind i det rum, hvis ikke Kronprinsen og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen også havde været der,« siger Thomas Bustrup, der oplever, at der hejses danske flag langs vejen i Buenos Aires.

»Typisk aflægger regenten kun et land statsbesøg én gang i sin regeringsperiode, så det er et specielt møde, som viser, at vi gerne vil samarbejde. Der kommer helt klart en relation, som ikke var kommet uden et statsbesøg.«