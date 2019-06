Man forestiller sig måske, at alle Europas kongelige er én stor familie, som selvfølgelig inviterer hinanden til samtlige familiefester.

Og både kronprinsesse Mary og kronprins Frederik har da også stået fadder ved barnedåb i det svenske kongehus.

Men når britiske prins Harry og hertuginde Meghans søn skal døbes i juli, kommer der end ikke til at sidde medlemmer af den danske kongefamilie på bænkene i St George's Chapel i Windsor.

Det fremgår af kongehusets kalender.

Prins Harry og hertuginde Meghans lille søn møder sin mormor, Doria Raglan, oldemor dronning Elizabeth og oldefar prins Philip. Foto: POOL Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghans lille søn møder sin mormor, Doria Raglan, oldemor dronning Elizabeth og oldefar prins Philip. Foto: POOL

Men modsat den britiske dronning Elizabeth, som angiveligt heller ikke kommer til at være til stede ved dåben, så er der absolut ikke noget underligt i det, fortæller historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen til B.T.

»Sådan noget kører utrolig meget på præcedens – altså hvad gjorde man sidst. Og det danske og det engelske kongehus er på nuværende tidspunkt ikke særlig tæt i familie,« siger han.

»Så sagen er jo den, at hvis man ligesom går så langt ud, at man også har det danske kongehus med, så er der sikkert rigtig mange, der skal med. Måske alt for mange,« siger han.

Der er dog også et aspekt af gensidighed – altså om man selv blev inviteret sidst, siger han.

Og ingen af kronprinsparrets fire børn havde britiske royale på gæstelisten ved deres dåb.

Ligesom der heller ikke var danske kongelige tilskuere, da nogen af prins William og Kates tre børn blev døbt.

Samtidig skal man også tage in mente, at Harry og Meghan er længere nede i tronfølgen, da Harry er lillebror til den kommende kronprins, hvilken kun gør chancen for en invitation endnu mindre.

»Det hele er nedgraderet – også gæstelisten – ved Harry. Det skal være flot, men ikke lige så flot som ved tronfølgeren,« siger kongehuseksperten.

Prins William og hustru hertuginde Kate sammen med lillebror prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: RICHARD POHLE Vis mere Prins William og hustru hertuginde Kate sammen med lillebror prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: RICHARD POHLE

Skulle man få den tanke, at prins Harry så kunne invitere de tilsvarende danske kongelige – i dette tilfælde prins Joachim og prinsesse Marie – så fungerer det altså ikke på den måde, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Dronning Margrethe kunne tillade sig at takke nej til en eventuel invitation, fordi hun efterhånden er oppe i årene, vurderer han, men man ville i så fald aldrig invitere under kronprinsparret.

Tættere med svenskerne

Når det kommer til den svenske kongefamilie, er det dog en helt anden sag.

Kronprinsesse Mary stod i 2011 fadder til den svenske kronprinsesse Victorias datter Estelle, mens kronprins Frederik havde den ærefulde rolle ved lillebror Oscars dåb i 2016.

Kronprins Frederik stod i 2016 fadder for kronprinsesse Victorias søn prins Oscar. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Kronprins Frederik stod i 2016 fadder for kronprinsesse Victorias søn prins Oscar. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Og det skyldes ifølge kongehuseksperten to ting:

Familiært er de tættere, da dronning Margrethes mor, dronning Ingrid, var svensk prinsesse, mens vi skal helt tilbage til Christian den 9., før en dansk kongelig giftede sig med en englænder.

»Men det er jo også bare et lykkeligt tilfælde (at kronprins Frederik er så tæt med den svenske kronprinsesse Victoria). De er jo også meget jævnaldrende, hvor det engelske kongehus har to generationer, der ligger langt fra,« siger han og uddyber:

»Charles (den 70-årige tronarving, red.) er ældre end kronprinsparret, mens både Harry og William er yngre (37 og 34 år, red.),« siger Sebastian Olden-Jørgensen om den 51-årige kronprins Frederik, som kronprinsesse Victoria tidligere har sagt var 'som en storebror' for hende.