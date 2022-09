Lyt til artiklen

»Jeg kunne virkelig mærke, at han var grundked af det.«

Sådan siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, der torsdag morgen fik det første interview med prins Joachim, efter Kongehuset onsdag kunne meddele, at hans fire børn fra årsskiftet mister deres prinse- og prinsessetitler.

»Han understregede, at man kommer til kort som forælder, når man ikke kan forklare en beslutning over for sine børn. At det er en rigtig ubehagelig følelse, når man ikke kan trøste dem. Og det er jo ikke sådan, vi normalt kender prins Joachim – som en mand, der går ud og taler om store følelser i offentligheden,« siger Jacob Heinel Jensen.

Igennem en af sine kilder fandt Jacob Heinel frem til prins Joachims assistent. Og det var herigennem, han torsdag morgen fik prinsen i røret.

Her oplevede Jacob Heinel Jensen, at prins Joachim holdt så mange pauser, at den royale korrespondent flere gange frygtede, at forbindelsen var røget. Det var tydeligt, at han vægtede hvert et ord og tænkte sig godt om, så han ikke kom til at sige noget forkert, mens han var i sine følelsers vold, vurderer Jacob Heinel Jensen.

Det står i skærende kontrast til den normale fortælleglæde hos prinsen, der flere gange i både interviews og tv-programmer som DR K-dokumentaren 'Prins Joachim fortæller' har vist sig som en dygtig formidler.

»Men i den her situation torsdag morgen skulle han tale om sine følelser – og endnu vildere, sine børns følelser. Og der kunne man virkelig mærke, han trådte i karakter som beskytter. En far, der er meget berørt på sine børns vegne,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Prins Joachim har for længst affundet sig med, at han er to'er. Han er ikke kronprins, og han gør sig ingen forventninger om, at han skal have en central rolle i Kongehuset. Så hvad det angår har han kunnet rumme sine følelser. Men når det så pludselig handler om hans børn, bliver det en helt anden situation for ham.«

Grevinde Alexandra er mor til de to ældste børn, prins Nikolai og prins Felix, mens prins Joachim har fået de to yngste, prinsesse Athena og prins Henrik, med prinsesse Marie.

B.T.s royale korrespondent ville gerne have spurgt, hvordan prins Joachims og dronning Margrethes forhold er efter den opsigtsvækkende udmelding, men det ønskede prinsen ikke at gå ind i på nuværende tidspunkt.

Jacob Heinel Jensen ved derfor heller ikke, hvordan fremtiden ser ud for prinsen og hans familie.

»Jeg har ingen forestilling om, at prinsesse Marie og prins Joachim vil forlade Kongehuset, men det kan jo heller ikke fortsætte som nu. Dronningen bliver nødt til at mægle i den her konflikt, og så længe hun ikke gør det, så kan man ikke forestille sig, at de kan stå og smile til et hofbal, som om intet er hændt. Glansbilledet er krakeleret, og det skal genopbygges, før danskerne tror på, at Kongehuset er samlet igen.«

Beslutningen om at fratage prins Joachims fire børn deres titler skyldes ifølge dronning Margrethe, at hun ønsker at give sine børnebørn frihed til at tilrettelægge deres egne liv.

‘Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer,’ lyder det i en pressemeddelelse.

Alle fire børnebørn fastholder deres plads i arvefølgen, men vil fremover skulle tiltales som excellenser og ikke kongelige højheder.