Lørdag aften i Malmø Arena stod Grevinde Alexandra på scenen for første gang som nyudklækket sangerinde.

En af dem, der var mødt op til koncerten, var den kendte stylist Dennis Knudsen. ‘Respekt og modigt’, skriver han på sin Instagram om grevindens optræden.

Et billede og en video med røde lys og Grevinde Alexandra i fokus med en mikrofon i hånden pryder Dennis Knudsens Instagram-profil.

Han overværede hende synge sin debutsang ‘Wash Me Away’, som hun udkom med for en uge siden til fordel for velgørenhedsorganisationen Star For Life.

Vis dette opslag på Instagram Fantastisk nummer grevinde Alexandra , modigt og sejt #velgørenhed #starforlife #makeup #hair #dennisknudsendenmark #dennisknudsenprivate Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate) den 10. Nov, 2018 kl. 3.42 PST

Det var Dennis Knudsen, der havde stylet Alexandra med både hår og makeup inden koncerten. Det fortæller grevindens privatsekretær Helle Von Wildenrath Løvgreen.

Og det er langt fra første gang, han får lov at sætte sit præg på hendes udseende, fortæller Helle Von Wildenrath Løvgreen. Alexandra har brugt Dennis Knudsen gennem en lang årrække.

På videoen, hvor man kan høre grevinde Alexandra synge, skriver Dennis Knudsen:

‘Fantastisk nummer, grevinde Alexandra. Modigt og sejt’.

Vis dette opslag på Instagram Så er grevinde Alesandra klar i omklædningsrummet her i Malmø Arena. Hun skal på scenen kl. 21:15 - glæder mig til at høre hendes smukke sang!#starforlife #velgørenhed #vierstolte#sejkvinde #dennisknudsenprivate #hairstyle #makeup Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate) den 10. Nov, 2018 kl. 11.04 PST

I kommentarfeltet er de fleste enige med den kendte stylist og skriver, at det er ‘modigt’, ‘vellykket’ og ‘smukt’.

En enkelt synes også, det er modigt, men er ikke begejstret for lyden:

‘En stor sangerinde er hun ikke. Det lyder mildest talt frygteligt. Man må være ærlig. Men sejt at turde stille sig op. Og flot makeup du har lagt’.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Dennis Knudsen.