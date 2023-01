Lyt til artiklen

I en ny dokumentar rettede den svenske konge igen kritik af grundlovsændringen fra 1980.

På SVT kunne man nemlig se og høre kong Carl Gustaf kalde det 'uretfærdigt' og 'uklogt', at hans søn prins Carl Philip som knap etårig med grundlovsændringen fik frataget sin kronprinstitel, så det i stedet var hans storesøster, kronprinsesse Victoria, der skulle arve tronen som det svenske kongepars førstefødte.

Men nu har det svenske kongehus udsendt en udtalelse fra kong Carl Gustaf, hvor han går i rette med sine bemærkninger i dokumentaren.

»Det har smertet mig dybt, når jeg i bakspejlet har hørt kommentarer, som gør gældende, at jeg ikke skulle stå bag min datter, Kronprinsesse Victoria, som Sveriges tronfølger,« lyder det i den nye officielle udtalelse fra den svenske konge.

Familieportræt af den svenske kongefamilie (Arkivfoto) Foto: Jonas Ekstromer/TT

For i SVT-dokumentaren 'Sveriges sidste konge' sagde kong Carl Gustaf, at han »stadig« ikke bryder sig om »love, der virker med tilbagevirkende kraft«.

»Min søn blev født, og så pludseligt ændrede man det, og han skulle af med det hele. Det er ganske mærkeligt. Jeg synes, det er uretfærdigt,« lød det her fra den svenske konge.

Men nu præciserer han altså sine udtalelser i officiel regi, så det ikke skal lyde som om han helst havde set, at det var prins Carl Philip, der var blevet konge, fremfor Kronprinsesse Victoria, som i fremtiden bliver dronning.

»Jeg vil derfor gøre det klart, at min interviewsvar ikke skal opfattes som kritik af den kvindelige tronfølger eller af Kronprinsesse Victoria,« lyder det i kongehusets udtalelse fra kong Carl Gustaf.

»Den kvindelige tronfølger er for mig en selvfølgelighed. Kronprinsessen er min efterfølger. Hun er et ekstraordinært aktiv for mig, min familie og vores land. Jeg er stolt af hende og hendes utrættelige arbejde for Sverige.«

Den svenske kong Carl Gustaf. Foto: NIKLAS LARSSON

Den 43-årige svenske prins Carl Philip nåede som bekendt kun at kunne kalde sig tronfølger i mindre end et år, før tronfølgelovændringen trådte i kraft, således at det blev hans storesøster, den 45-årige Kronprinsesse Victoria, der overtog den fornemme titel som den ældste arving til tronen.

Ændringen i den svenske grundlov blev dog allerede igangsat, da kronprinsesse Victoria kom til verden som det svenske kongepars førstefødte.

Men det var altså først kort inden prins Carl Philips første fødselsdag, at tronfølgeændringen – der gav førstefødte kvinder ret til at arve tronen på lige fod med mandlige – trådte i kraft.

I SVT-dokumentaren indvendte kong Carl Gustaf også, at skiftet har været styrkende for det svenske monarki. Alligevel fastholdt han dog, at man først ved næste generation - – altså prins Carl Philips børn, som dog alle tre er drenge – burde have indført ændringerne.