»Jeg ser det som, at vi er mislykkedes. Vi har et stort antal, der er døde, og det er forfærdeligt. Det er noget, vi alle lider med.«

Når den svenske konge, Carl Gustaf, ser tilbage på året, er han ikke helt tilfreds med den måde, som coronaudbruddet i landet er blevet håndteret på.

Det fortæller han i et eksklusivt interview med SVT i forbindelse med programmet 'Året med kungafamiljen', der vises på svensk tv på mandag.

Det er særligt antallet af døde med coronavirus, der rammer ham.

ARKIVFOTO af den svenske konge, Carl Gustaf. Foto: REGIS DUVIGNAU Vis mere ARKIVFOTO af den svenske konge, Carl Gustaf. Foto: REGIS DUVIGNAU

I alt er 7.800 personer indtil videre døde med coronavirus 'hinsidan', mens knap 350.000 personer er blevet konstateret smittet, siden udbruddet kom til landet.

Carl Gustafs tanker går derfor til dem, der ikke har haft muligheden for at sige et sidste farvel til deres nærmeste på grund af smittefaren:

»Det svenske folk har lidt kolossalt under svære forhold. Ikke at kunne tage afsked med sine familiemedlemmer... Jeg tror, det er en tung og traumatisk oplevelse ikke at kunne tage en varm afsked,« siger Kongen til SVT.

Tirsdag offentliggjorde den svenske corona-kommission sin første delrapport om håndteringen af coronaudbruddet i landet, som blandt andre statsepidemiolog Anders Tegnell har stået i spidsen for.

I rapporten blev det slået fast, at strukturelle fejl medførte et stort antal syge og døde på blandt andet plejehjem.