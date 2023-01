Lyt til artiklen

Den svenske kong Carl Gustaf raser.

Igen. For han rasede allerede, da en grundlovsændring trådte i kraft 1. januar 1980 – året efter hans første søn blev født – og betød, at den lille kronprins alligevel ikke skulle arve tronen.

I stedet blev Carl Philip prins, og kong Carl Gustafs ældste barn, kronprinsesse Victoria, blev tronfølger.

Nu gentager den svenske konge så sine kritiske røster af tronfølgeskiftet i den kommende dokumentarserie 'Sveriges sidste konger' på SVT.

Carl Gustaf. Arkivfoto. Foto: SCANPIX SWEDEN

For kong Carl Gustaf bryder sig »stadig« ikke om »love, der virker med tilbagevirkende kraft«, forklarer han.

»Min søn blev født, og så pludseligt ændrede man det, og han skulle af med det hele. Det er ganske mærkeligt. Jeg synes, det er uretfærdigt.«

Den svenske konge havde altså stadig den dag i dag helst set, at det skulle være hans søn, der overtog efter ham som Sveriges regent – og altså ikke hans ældste barn, der bliver dronning.

Men 43-årige prins Carl Philip nåede som bekendt kun at kunne kalde sig tronfølger i mindre end et år, før tronfølgelovændringen trådte i kraft, således at det blev hans storesøster, kronprinsesse Victoria, der overtog den fornemme titel som den ældste arving til tronen.

Familieportræt af den svenske kongefamilie (Arkivfoto) Foto: Jonas Ekstromer/TT

Ændringen i den svenske grundlov blev da også allerede igangsat, da den 45-årige kronprinsesse Victoria kom til verden som det svenske kongepars førstefødte.

Men det var altså først kort inden prins Carl Philips første fødselsdag, at tronfølgeændringen – der gav førstefødte kvinder ret til at arve tronen på lige fod med mandlige – trådte i kraft.

Selvom kong Carl Gustaf altså nu siger, at hans datter aldrig burde have været dronning, så indrømmer han dog, at skiftet har været styrkende for det svenske monarki. Alligevel fastholder han, at man først ved næste generation burde have indført ændringerne.

»Som forælder synes jeg, det er forfærdeligt,« siger den svenske konge i den kommende dokumentar.