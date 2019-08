Borgerne i en lille, fransk landsby i alperne fik sig noget af en overraskelse, da to ferrarier med en politibil som følge pludselig stoppede foran et lokalt pizzaria.

Ud trådte Dronning Silvia, og selvom der er langt fra Sverige til Frankrig, blev dronningen genkendt med det samme af de lokale.

Pizzabageren David Buisson udtaler til Aftonbladet, at Dronningen trådte ind hans pizzaria, og da samlede han mod til at spørge hende, om hun ikke var Dronning Silvia.

Til det svarede hun ja med et smil.

Dronningen ønskede sig en pizza, og det skulle gå lidt tjept, så David Buisson lovede, at han kunne lave en til hende på 10 minutter.

Imens hun var der, nåede hun at gøre et fantastisk indtryk på de lokale:

»Den svenske dronning har vundet alle vores hjerter. Hun talte lidt med min kone, Genevieve, som om de var gamle venner,« fortæller ejeren af pizzariaet 84-årige Roger Tessaro.

Pizzabagerne har tidligere haft besøg af den tidligere franske præsident Jacques Chirac, som også skulle have sig en pizza.

Men ifølge det velbesøgte pizzaria gav det besøg 'ikke samme spark', som besøget af den svenske dronning gjorde.

Pizzavalget af Dronning Silvia kom dog bag på pizzariaet. De forventede nemlig, at hun ville vælge 'Reine', der betyder dronning på svensk.

I stedet gik hun den helt simple vej og valgte Margherita, der er kendt for kun at have ost og tomatsauce på.

Kongen Carl Gustav var også til stede, men han kom modsat sin hustru aldrig ud af bilen.

De spurgte, om de kunne tage et billede med dronningen, men det afviste hun.

Da pizzaen var lavet færdig satte Dronning Silvia sig tilbage i bilen og fik lagt en serviet på sit knæ, inden bilen kørte mod Grenoble.

»Da bilen kørte væk, vinkede hun til os. Hvilken beskeden dronning, du har,« siger David Buisson, der også arbejder på pizzariaet, til det svenske medie.

Det er ikke første gang, at den svenske dronning og hendes mand bliver opdaget på udsædvanlige steder. I juni blev de set på Farø i Danmark.