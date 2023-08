For tre år siden stak den tidligere spanske konge Juan Carlos af efter anklager om økonomisk svindel.

Han havde allerede videregivet tronen til sin søn og bosatte sig i Abu Dhabi – men nu er den skandaleombruste ekskonge vendt tilbage til Spanien.

Juan Carlos deltager nemlig i et regatta i Sanxenxo i det land, han plejede at regere, skriver Royal Central.

De seneste dage har den tidligere konge kunnet ses vinke til de fremmødte og fotograferne, mens han sejlede rundt nær kysten ved Galicien og trænede op til regattasejladsen i sin båd kaldet 'Slynglen'.

Spain's former King Juan Carlos I (2nd-R) gestures as he arrives at the port to board his yacht "Bribon" in Sanxenxo, northern Spain on July 30, 2023. Spain's scandal-tinted former king Juan Carlos arrived in Spain on July 26 for his third visit home since moving to Abu Dhabi in 2020 amid fraud investigations. The former head of state, who served as monarch between 1975 and 2014, will attend a regatta in which his yacht, "Bribon" -- Spanish for "The Rascal" -- is competing. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Spain's former King Juan Carlos I (2nd-R) gestures as he arrives at the port to board his yacht "Bribon" in Sanxenxo, northern Spain on July 30, 2023. Spain's scandal-tinted former king Juan Carlos arrived in Spain on July 26 for his third visit home since moving to Abu Dhabi in 2020 amid fraud investigations. The former head of state, who served as monarch between 1975 and 2014, will attend a regatta in which his yacht, "Bribon" -- Spanish for "The Rascal" -- is competing. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Den 85-årige konge emeritus blev taget pænt imod med jubelråd fra folkemasserne, skriver Sports Findings, ligesom han forinden ifølge The Guardian havde fået den lokale borgmesters lovning på en varm velkomst.

Juan Carlos har været i eksil i Abu Dhabi og kun to gange besøgt Spanien de sidste tre år.

For selvom Juan Carlos hjalp Spanien tilbage til demokratiet efter diktatoren Francisco Francos død i 1975, så har han været omringet af skandaler, både før og efter han i 2014 måtte give sin kongetitel videre til sin søn, kong Felipe af Spanien.

Anklagerne om økonomisk svindel, der fik ham til at flytte til Abu Dhabi for tre år tilbage, blev dog lagt ned på grund af manglende beviser sidste år.

Men Juan Carlos har stadig retssager hængende over hovedet.

Han er nemlig blevet sagsøgt for mere end en milliard danske kroner af sin tidligere danske elskerinde, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, som anklager ham for at have spioneret mod hende og chikaneret hende og hendes børn.

Juan Carlos har afvist alle anklagerne og håber, at sagen vil falde på grund af manglende beviser.

