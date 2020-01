I sin juletale til folket opfordrede han til ansvarlighed og kærlighed, generøsitet og dialog. Udtrykte et dybfølt ønske om harmoni.

Men det er, som om intet af det for alvor får lov til at slå igennem på den spanske kong Felipes royale hjemmebane, hvor ikke mindst storesøster synes at stikke en gevaldig kæp i kongens hjul.

Storesøster Cristina var ellers i mange år det spanske folks yndlingsprinsesse.

Med sit naturlige, sporty og begavede væsen vandt hun ifølge mediet thelocal.es nationens hjerte for sin jordnære tilgang til livet.

Som ung var prinsesse Cristina selv aktiv sportsudøver og deltog bl.a. i OL. Her nøjes hun dog med at se på. Foto: SAEED KHAN/AFP

Hun repræsenterede Spanien ved OL i 1988, hun var det første kvindelige medlem af den kongelige familie, der fik en kandidatgrad, og levede i det hele taget et liv uden beskyttende bodyguards.

Da hun tilmed forelskede sig hovedkulds i en populær baskisk håndboldstjerne fra FC Barcelona, som hun giftede sig med i 1997, steg hun yderligere i folkets anseelse. Men eventyret varede ikke ved.

Det spanske kongehus har længe været på gyngende grund. Selvforskyldt gyngende grund.

Hvor meget fundamentet under det rystede, stod klart, da skandalerne i starten af 2010'erne begyndte at vælte ned over dem.

Juan Carlos, mens han stadig var konge, og skandalerne væltede ned over ham. Foto: RAFA RIVAS/AFP

I første omgang var det kong Juan Carlos, der befandt sig i deres centrum. For midt i efterdønningerne af finanskrisen, som ramte Spanien virkelig hårdt, kom historier om hans ekstravagance frem.

Om ikke alene en luksuriøs og vildt dyr safaritur til Botswana, men også en affære med arrangøren af den, Juan Carlos' personlige assistent, den danskfødte Corinna Larsen.

Folket rasede.

Oven i den skandale faldt endnu én. Som skar ud i pap, at heller ikke deres yndlingsprinsesse havde rent mel i den royale pose.

Den tidligere håndboldstjerne og hertug af Palma de Mallorca blev i 2017 dømt for svindel. Foto: JAIME REINA/AFP

Faktisk så urent, at hendes mand, Inaki Urdangarin, i 2012 blev sigtet for svindel, anklaget for at have raget, hvad der svarer til 45 millioner offentlige kroner til sig, og sendt dem i skattely.

Prinsesse Cristina blev anklaget for medvirken til skattesvindel. Blev som det første medlem af den kongelige familie sat på anklagebænken.

Så da kong Juan Carlos i 2014 valgte at abdicere og overlade tronen til kronprins Felipe, var det ikke udelukkende som følge af sine egne eskapader, men i lige så høj grad datteren og svigersønnens.

Men skandalerne gav landets republikanere kraftig medvind. Og lige siden har det været kong Felipes mission at genoprette folkets tiltro til kongehuset. Der skulle ryddes op. Det skulle være slut med skandaler.

Spaniens Juan Carlos og sønnen kronprins Felipe fotograferet på dagen, hvor tronen skiftede hænder. Foto: JUAN MEDINA/Reuters

For at signalere, at han mente det alvorligt, lagde han afstand til dén søster, som ellers det meste af hans liv havde været hans fortrolige.

Han fratog hende de royale forpligtelser og titlen som hertuginde af Palma de Mallorca, som hun fik, da hun i 1997 giftede sig med håndboldstjernen.

Og så lod han hende ikke mindst vide, at hun for fremtiden kunne holde sig langt væk fra officielle familiearrangementer.

Men missionen – at genoprette tilliden til kongehuset – er langtfra i hus.

Prinsesse Cristina og Inaki Urdangarin fotograferet ved brylluppet i 1997, mens de stadig havde det spanske folks opbakning. Foto: DOMINIQUE FAGET/AFP

For prinsesse Cristina nægter nemlig at give afkald på sin plads i tronfølgen. Ligesom hun nægter at lade sig skille fra Inaki Urdangarin, som for knap to år siden blev idømt en straf på fem år og 10 måneder for skattesvindel.

Selv om hun selv gik fri og i dag lever i Schweiz sammen med parrets fire børn, er hun dermed ikke kun stadig en torn i øjet på det spanske folk, men også kæppen i kong Felipes hjul, der forhindrer ham i at nå sit mål. Og i juledagene stak hun for alvor kæppen ind igen.

Dér havde Inaki Urdangarin sin første længere udgang fra fængslet og kunne således fejre julen i sin mors hjem i den baskiske by Vitoria sammen med sin familie.

Men havde kong Felipe håbet, at fejringen afspejlede skammen over at være dømt for svindel, afspejlede, at parret – i hvert fald i de royale kredse – er uvelkomne og uønskede, så håbede han forgæves.

Kong Felipes svindeldømte svoger var i julen på sin første længerevarende udgang fra fængslet og kunne dermed fejre jul med sin familie. Foto: David Aguilar/EPA

For, som Cristinas advokat sagde under retssagens begyndelse i 2014, har der aldrig været tvivl om, hvor dybe hendes følelser var.

»Når et menneske er forelsket i et andet menneske, stoler hun på, har hun stolet på og vil uanset forhindringer altid stole på det menneske.«

Så mens hendes lillebror i sin juletale opfordrede sit folk til ansvarlighed og generøsitet og udtrykte ønske om harmoni, gik prinsesse Cristina og Inaki Urdangarin under stor pressebevågenhed hånd i hånd gennem byen.

Som i trods og for at dementere ethvert rygte om skilsmisse smilede de forelsket til hinanden. Og mindede kongen og folket om skandalen, der ikke vil dø.