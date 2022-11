Lyt til artiklen

I næste uge vil dronning Margrethe træde ud på balkonen på Københavns Rådhus og lade sig hylde af folkemasserne.

Men den offentlige hyldest lørdag 12. november, som sker i anledningen af Dronningens 50-års regentjubilæum, bliver samtidig også det første officielle møde i den kongelige familie, siden krisen omkring prins Joachims børns titler brød ud.

For ifølge DR mødes både dronning Margrethe, prins Joachim og prinsesse Marie samt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til en officiel frokost på rådhuset.

Da Dronningens rådhusfejring blev offentliggjort, bemærkede B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, at fejringen faldt på et uheldigt tidspunkt.

Prins Joachims børn er 'fyret' som kongelige. Foto: Philip Davali Vis mere Prins Joachims børn er 'fyret' som kongelige. Foto: Philip Davali

»Kongehuset og Dronningen havde nok helst set, at regeringsjubilæet var afviklet før den nuværende krise i kongefamilien, for festlige begivenheder er alt andet lige sjovere at fejre, når glansbilledet er intakt,« sagde Jacob Heinel Jensen da.

»Vi ved, at der har været et krisemøde mellem Dronningen og Joachim, men alt er nok ikke fryd og gammen endnu,« lød det fra kongehuseksperten.

Den seneste tid har der været forklaringer fra både Dronningen og kronprins Frederik, som ikke matchede den udlægning af deres interne kommunikation, som prins Joachim har givet.

I det hele taget har prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra reageret med sorg og vrede, efter Dronningen sidst i september valgte at fratage deres børn deres titler som prinser og prinsesse fra årsskiftet.

Kronprinsparret og prinseparret var samlet, da Dronningen kunne fejre sit 50-års regeringsjubilæum. Blot en måned senere blev Kongehuset ramt af krisen om prinse- og prinsessetitlerne. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Kronprinsparret og prinseparret var samlet, da Dronningen kunne fejre sit 50-års regeringsjubilæum. Blot en måned senere blev Kongehuset ramt af krisen om prinse- og prinsessetitlerne. Foto: Ida Marie Odgaard

I et interview med B.T. gav Joachim og Marie efterfølgende udtryk for, at forholdet til kronprinsparret var »kompliceret«, og at de endnu ikke havde talt med hverken Dronningen eller Kronprinsen om sagen.

Efterfølgende kunne B.T. dog afsløre, at prins Joachim var fløjet til Danmark for at tale med sin mor.

I sidste uge udtalte kronprins Frederik så under et besøg på en skole, at han »løbende er i kontakt« med sin bror.

Og nu skal alle parter i den kongelige familie så altså endeligt officielt mødes til en frokost i forbindelse med Dronningens 50-års regentjubilæum på Københavns Rådhus.