Dronningens læger har rådet hende til at hvile, og hendes rejse til Tanzania er derfor blevet aflyst.

I en pressemeddelelse skriver det Hollandske kongehus, Koninklujk House:

»Hendes majestæt dronning Maxima skal på lægens råd hvile i den kommende tid. På grund af helbredsmæssige komplikationer er der mistanke om, at hun har en tarminfektion.«

Dronningen skal igennem forskellige tests for at man kan bekræfte mistanken, så der kan stilles en diagnose.

Dronning Maxima og hendes mand kong Willem-Alexander tager afsked med Englands dronning Elizabeth II ved en formel afskedsceremoni på Buckingham Palace i London den 24 oktober, 2018. Foto: CHRISTOPHER FURLONG Vis mere Dronning Maxima og hendes mand kong Willem-Alexander tager afsked med Englands dronning Elizabeth II ved en formel afskedsceremoni på Buckingham Palace i London den 24 oktober, 2018. Foto: CHRISTOPHER FURLONG

Dronningen var for nyligt kommet hjem fra et statsbesøg i Storbritannien, og skulle den 6. og 7. november afsted til Tanzania, skriver Billedbladet.

Hun skulle have været der, som en særlig repræsentant for finansielle tjenesteydelser i udviklingslandene.

Royale statslige besøg tager lang tid at planlægge, og derfor er det også opsigtsvækkende, når de bliver aflyst.

»Der skal en del til for at hun aflyser et statsbesøg. Det er et apparat, der har været i gang i over et halvt år, så hun må være ret syg,« siger Søren Jakobsen, ekspert i kongehuset.