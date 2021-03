Der kan være flere grunde til, at det svenske kongehus laver om på planerne, efter prinsesse Sofia har født.

For traditioner for kongelige fødsler vil blive brudt, når prins Carl Philip og prinsesse Sofia byder deres tredje barn velkommen omkring starten af april.

Det skriver det svenske medie Svensk Damtidning.

For det kommende barn, som man endnu ikke kender kønnet på, vil være det første, som kommer til verden, efter kong Carl Gustaf 7. oktober 2019 indskrænkede det svenske kongehus.

This picture taken on October 28, 2020 shows Prince Carl Philip of Sweden and Princess Sofia of Sweden during a visit of the Kulinarika vineyard in Sunne, Sweden. Foto: FREDRIK SANDBERG

Her besluttede han, at prinsesse Madeleines samt prins Carl Philips børn ikke længere hører til kongehuset og ikke længere vil blive tildelt titlen som kongelige højheder.

Ifølge det svenske medie betyder det også, at fødselsdagen ikke vil blive markeret med en salut på 21 skud fra Skeppsholmens salutstation, som der ellers er tradition for i de royale rækker.

Normalt plejer kong Carl Gustaf også at informere den svenske regering om det kongelige barns titel, navn og hertugdømme samt vidnesbekræftelsen, hvor blandt andet statsministeren har fået det nyfødte barn at se, men det vides nu ikke, om det bliver tilfældet.

Udover de måske brudte traditioner vil barnet også blive født under coronapandemien og det vides derfor endnu ikke, hvordan prins Carl Phillip og prinsesse Sofia kommer til at offentliggøre fødslen.

Normalt plejer der at være et officielt planlagt pressemøde, hvor den nybagte far prins Carl Philip står på hospitalet og forklarer, hvor godt fødslen var gået.

»Når det gælder selve fødslen, kommer coronavirus til at påvirke. Pandemien gør, at det bliver lidt anderledes denne her gang,« siger kommunikationschef Margareta Thorgren til det svenske medie.

Men hun kan dog fortælle, at den svenske hofmarskal sender et kommuniké ud, som man plejer ved en kongelig fødsel, og informerer, hvilke forskellige ceremonielle dele der trods alt vil være.

Derudover vil der være mulighed coronavenlig taksigelsesgudstjeneste i forbindelse med fødslen, siger Margareta Thorgren.