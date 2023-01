Lyt til artiklen

Den græske kong Konstantin er blevet alvorlig syg.

Det skyldes, at den tidligere regent er blevet ramt af et slagtilfælde, som har sendt ham i kritisk tilstand på et privat hospital.

Det skriver den græske udgave af CNN.

Ifølge de første oplysninger fra CNN Greece beskrives hans helbredstilstand som kritisk, men stabil.

Hans helbred er meget belastet med forskellige luftvejsproblemer, og han har også haft en iskæmisk hjertesygdom, lyder meldingen.

Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt.

Det sidste år har han været indlagt flere gange, blandt andet på grund af corona.

Hans sygdom med coronavirus virkede som en forværrende faktor for hans helbred.

For to år siden var kong Konstantin og dronning Anne-Maries til stede ved deres yngste søn hemmelige bryllup, hvor meget få var inviteret på grund af coronasituationen.

Kong Konstantin var den sidste monark i Grækenland, da monarkiet blev opløst.

Konstantin den anden, som han også er kendt under, er desuden medlem af den danske elefantorden.