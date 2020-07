I en lille dal i de sydfranske bjerge ligger landsbyen Luzech. Her er alle 1.700 indbyggere meget optaget af den danske kongefamilie og ikke mindst prins Joachims blodprop.

Kun to kilometer fra byens centrum og lidt oppe ad bjerget ligger kongehusets sommerresidens, Chateau de Cayx, nemlig.

Flere lokale fortæller B.T., at kongefamilien betragtes som lokale her i byen, så nyheden om, at prins Joachim er i bedring og ingen mén får, er allerede nået ind i landsbyens få huse, hen til campingpladsen og ikke midt ind på onsdags-markedet.

Og lige netop onsdags-markedet var et sted, kongefamilien godt kunne lide at komme. Derfor er B.T. taget til Luzech for at tale med de lokale om prins Joachim og den gode nyhed om hans helbred.

Jean Michel står bag disken i delikatesse-shoppen på markedet. Her kan man købe skaldyrs-paella, indbagt kylling og ikke mindst pølser. Deli-ejeren kender udmærket til det danske kongehus, for han har kendt dem, siden de kom til byen, og betjent dem igennem 15 år på markedet:

»De er meget søde. Det var særligt sjovt, da faren, prinsgemalen, var der, han var altid meget venlig og sjov, der var ingen problemer. Super sympatisk.«

Da B.T. spørger, om Jean Michel har hørt, at prins Joachim er i bedring, siger han med det samme JA!

»Det er mærkeligt, for jeg havde dem som kunder nogle dage før (før Joachim fik en blodprop, red.), men det vigtigste er, at han har det bedre,« siger Jean Michel.

Det lille marked består af kun en håndfuld boder med lærredstag. Men der er lige præcis alt det, du skal bruge. En biks, der sælger pander og knive, en grønthandler, en delikatesse, en smykkedesigner og et par shops, der sælger tøj.

Og så er der selvfølgelig bageren, som B.T. bliver introduceret til som 'Den royale bager', for her kan prins Joachim godt lide at købe sine croissanter.

»Det glæder mig, at prinsen har det godt,« fortæller bageren, der ikke har så meget tid til at snakke, for det er markedsdag, og der er gang i biksen.

Lidt længere nede ad markedet, der løber gennem midten på byens hovedgade, står Doumerc Didier med sin søn og styrer frugt og grønt-butikken.

Grønthandler Doumerc Didier blev ked af at høre om prins Joachims blodprop, men nyheden om, at prinsen er i bedring, varmer i hele byen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Grønthandler Doumerc Didier blev ked af at høre om prins Joachims blodprop, men nyheden om, at prinsen er i bedring, varmer i hele byen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg har kendt prinsen, siden han var så lille,« siger Doumerc Didier og holder hånden ned mod sit lår.

Han kender faktisk kongefamilien bedre end fra markedet. Han bor nemlig lige over for Chateau de Cayx, og så spiller han også rugby på det lokale hold, som er sponsoreret af kongehuset.

»Vi har fået sokker af dem med guldtråd og kroner på,« siger Doumerc Didier.

Han blev også ked af det, da han hørte om prins Joachims blodprop, men som alle andre i byen følger han nøje med i de lokale nyheder.

Derfor vidste han allerede, at prinsen var i bedring. En glædelig nyhed blandt de lokale bekendtskaber.