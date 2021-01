Så er der igen ballade i de kongelige rækker i tyske Hannover, hvor den kontroversielle prins Ernst August, der tidligere har vakt furore ved at urinere på en pavillon, endnu en gang er midtpunkt i en skandale.

Prinsen, der er gift med prinsesse Caroline af Monaco, har tilsyneladende igen haft svært ved at tackle sit temperament, hvilket blandt andet gik ud over politiet, og det kan nu føre til en længere fængselsstraf.

Det skriver den østrigske avis Kronen Zeitung.

Ifølge mediet var det sidste sommer, at det gik helt galt. Den 66-årige prins havde åbenbart fået lavt blodsukker og forsøgte derfor at komme i kontakt med politiet.

Prins Ernst August af Hanover er kendt som en ilter herre. Foto: ERNESTO ARIAS Vis mere Prins Ernst August af Hanover er kendt som en ilter herre. Foto: ERNESTO ARIAS

Men det blev ingen succes. For da politiet ankom, blev prinsen angiveligt alt andet end glad.

I hvert fald har politiet nu tiltalt den 66-årige prins for vold og trusler mod politiet 14. og 15. juli. Desuden skulle han fem dage efter havde udøvet voldsomme trusler mod en betjent med et baseballbat.

Optrinet fandt sted i prinsens jagthytte i den østrigske landsby Grünau.

Dertil kommer, at prinsen tilsyneladende også mistede besindelsen 7. september, hvor han angiveligt smadrede et vindue og truede et ansat par og deres datter ud af et hus, som var ejet af en fond.

Prinsens forsvarsadvokat Malte Berlin har forsvaret prinsens opførsel med, at han efter en kæbeoperation havde taget nogle smertestillende piller og kombineret dem med nogle få glas vin. Dertil kom det lave blodsukker.

»Det lave blodsukker førte til, at han ikke længere vidste, hvad han gjorde den nat,« har Berlin forklaret ifølge Kronen Zeitung.

Hvorvidt dommeren vil være enig med anklagemyndigheden eller med forsvaret, er endnu uvist, men bliver prinsen dømt, risikerer han op til tre års fængsel.

Det er for øvrigt langtfra første gang, at prins Ernst August er midtpunkt i en skandale. Prinsen, der har været gift med prinsesse Caroline siden 1999, er lidt af en skandalemagnet.

Prinsesse Caroline af Monaco med prins Ernst August af Hannover. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Prinsesse Caroline af Monaco med prins Ernst August af Hannover. Foto: Jørgen Jessen

Tilbage i 2017 blev han så gal over sin søns, prins Ernst August junior af Hannovers, dengang nye kone, den russiske skønhed Ekaterina Malysheva, at han nægtede at give sin velsignelse til brylluppet.

Desuden krævede han at få de titler og slotte, som han allerede havde overdraget til sin søn, tilbage, så de ikke ville falde på russiske hænder.

Og den skandale var blot én i rækken. Prins Ernst August er nemlig kendt for at være en ilter herre. I 1999 slog han en fotograf, og året efter urinerede han på en tyrkisk pavillon under Verdensudstillingen i Hannover.

Prins Hannover er overhoved for fyrstehuset Hannover, som var leverandør af monarker til Storbritannien fra 1714 til 1901.

Fyrstehusets medlemmer bærer fortsat titlerne af prinser og prinsesser af Storbritannien og Irland og er dermed teoretisk mulige tronfølgere til den britiske trone.

Prinsen er desuden kendt for at være prinsesse Caroline af Monacos tredje mand. Parret har sammen datteren prinsesse Alexandra af Hannover, men Caroline og Ernst August har i mange år været separeret og levet hver for sig.

Desuden har prins Ernst August to sønner, prins Ernst August af Hannover – ja, de deler navn – samt prins Christian af Hannover, som han fik med sin første kone, Chantal Hochuli.