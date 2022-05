Kronprinsesse Marys arbejde i Mary Fonden møder nu kritik, efter TV 2's afsløringer om Herlufsholm i ny dokumentar, der viser en hverdag med mobning, vold og overgreb.

I sin organisation Mary Fonden har Kronprinsessen gjort det til sin mærkesag at bekæmpe mobning i Danmark, og derfor klinger det hult, når Kronprinsparret nu tilsyneladende vælger at lade deres børn blive på skolen trods de voldsomme afsløringer.

Det mener debattør og radiovært Lars Trier Mogensen, som i et opslag på Facebook skriver, at Kronprinsessen agerer hyklerisk, og at Mary Fondens arbejde nu bliver udvandet.

Kronprinsesse Marys kamp mod mobning kan lide skade efter ny dokumentar. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprinsesse Marys kamp mod mobning kan lide skade efter ny dokumentar. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Til B.T. uddyber Lars Trier Mogensen sin kritik af kronprinsesse Mary og Mary Fonden.

»Hele det her sagsforløb viser topmålet af hykleri. Mary har givet et indtryk af, at hun slet ikke har vidst, at det her er foregået, samtidig med at hun driver en antimobbe-organisation. Hvordan skal hun nogensinde kunne være et ansigt på godgørenhed igen?«

Lars Trier Mogensen mener ikke, at man kan tage fonden eller Marys involvering i den seriøst i fremtiden.

»Med den rolle hun nu har indtaget, hvordan skal folk så tage hende seriøst? Der må være andre kræfter, der overtager nu,« lyder kritikken.

Han forstår ikke, hvordan Kronprinsessen kan have været uvidende om den kultur, der har hersket på Herlufsholm i flere år.

»Hun forekommer mig normalt begavet, og de har venner, der har gået der. Det forekommer meget utroværdigt, og derfor mener jeg også, at det er hyklerisk.«

Derfor giver det for debattøren ikke mening, at Mary Fonden fortsætter sit arbejde.

»Sådan et stykke arbejde skal være oprigtigt. Det er det ikke nu. Det her har været et afslørende øjeblik. Hendes opførsel underminerer fondens arbejde.«

Shitstorm- og brandingekspert William Atak fortæller til B.T., at han også mener, det kan være skadeligt for Mary Fondens arbejde, at man nu kædes sammen med skolen.

»Det er helt klart Mary Fonden, der kommer til at lide størst skade af denne her kritik. Selvfølgelig vil der stadig være opbakning fra deres samarbejdspartnere, men digitalt kan fonden lide meget under, at man som antimobber-organisation nu kædes sammen med en skole, hvor mobning og vold foregår og har foregået.«

William Atak forklarer, at man under en googlesøgning allerede fredag får koblet 'Mary Fonden' sammen med 'Herlufsholm'.

»Det er rigtig skidt for deres brand, og de her digitale spor kan give langvarig skade.«

Ifølge brandingeksperten bliver reaktionerne på Herlufsholm og kongehuset svær at komme ud af igen.

»Denne her shitstorm har helt klart potentiale til at komme med på en top ti over årets største. Det skyldes jo ikke mindst, at der er tale om prominente personer, hvor især Mary og hendes arbejde med antimobning er med til at tale den op.«

Han er dog ikke i tvivl om, at kronprinsessen nok skal klare en tur i orkanens øje.

»Mary er både et stærkt brand og en stærk person. Det der er er vigtigst nu, det er, at hende og hendes team kommunikerer tydeligt og skaber tryghed. Hvis der ryger nogle hoveder på Herlufsholm, kan det måske også sætte en stopper for folks kritik.«

Mener du, kronprinsparret bør trække prins Christian og prinsesse Isabella ud af Herlufsholm?

Forsker Helle Rabøl, der sidder i Mary Fondens ekspertpanel, fortæller i dokumentaren, at hun gennem mange år har hørt rystende fortællinger fra Herlufsholm.

Til B.T. fortæller Helle Rabøl, at selvom hun igennem årene har hørt om problemerne på skolen, er det ikke noget, hun har delt med Mary Fonden.

»Jeg kan godt forstå, at man kan lave den kobling, når man ser dokumentaren. Jeg studsede også selv over det. Men nej, jeg har aldrig delt noget materiale om Herlufsholm med fonden. Det er slet ikke sådan, vi arbejder.«

Hvorfor fortalte du ikke Mary Fonden om det, hvis du vidste, at det her foregik på skolen?

»Mary Fonden vidensindsamler ikke. Og det er ikke sådan, jeg arbejder. Hvis jeg bliver bedt om at forholde mig til noget, så gør jeg det. Derudover har min viden været sporadisk, og jeg er bundet af tavshedspligt.«

Er du blevet bedt om at undersøge forholdene på Herlufsholm af Mary Fonden?

»Nej, det er jeg ikke. Men jeg er glad for, at det her bliver opklaret. Ellers kunne man jo tro, at Kronprinsparret handlede mod bedre vidende.

Helle Rabøl har ingen holdning til den kritik, der er kommet af Kronprinsesse Mary i forbindelse med sagen.

B.T. har kontaktet Mary Fonden for at høre, hvordan de forholder sig til kritikken, men fonden har ikke ønsket at udtale sig.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra kongehuset.

I en pressemeddelelse fra Kongehuset torsdag kunne man læse, at kronprinsparret holder øje med situationen og forventer, at skolen får styr på den vold og mobning, der stadig foregår.