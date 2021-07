Der er udbrudt heftig debat om kronprinsparrets tur til Wembley på de sociale medier.

De fleste mener, at det er i orden, at Kongehuset rejser til England på trods af de strege coronaregler – men der er også dem, der raser over beslutningen.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian er inviteret af DBU til at overvære kampen mellem Danmark og England.

Derfor er de rejst til London for at være klar, når det store fodboldbrag løber af stablen onsdag aften klokken 21.

Kronprins Frederik i forbindelse med at DIF og Team Danmark offentliggøre de danske fanebærere til OL og PL i Tokyo på et pressemøde i Experimentarium i Hellerup, torsdag den 24. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik i forbindelse med at DIF og Team Danmark offentliggøre de danske fanebærere til OL og PL i Tokyo på et pressemøde i Experimentarium i Hellerup, torsdag den 24. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men sagen har på de sociale medier medført forargelse blandt nogle brugere på B.T.s Facebook-side:

»Er sgu ikke i orden, at diplomatiske forbindelser i den grad kan skævvride de britiske coronarestriktioner.«

»Hvorfor må de, når den almene dansker ikke må tage derover? Tænker ikke, det blå blod mindsker risikoen for smitte.«

»Dårlig stil, at almindelige fans må ikke må, mens de kongelige gerne må. Men de er måske ikke modtagelige for smitte, da de har blåt blod i årerne.«

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved ulykken med Christian Eriksen under EM landskampen mellem Danmark-Finland i Parken, København lørdag den 12. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved ulykken med Christian Eriksen under EM landskampen mellem Danmark-Finland i Parken, København lørdag den 12. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Langt de fleste brugere mener dog, at det er helt i orden, at kronprinsparret tager afsted:

»Skøn, god tur. Jo flere til at heppe på vores danske drenge, jo bedre.«

»Det sgu bare i orden, de repræsenterer Danmark på bedste vis. Misundelse er en grim ting. Køb jer selv nogle større sko.«

»Selvfølgelig skal de det. Vi kan ikke komme afsted, men dejligt, at de kongelige så kan repræsentere os allesammen. Go' kamp til de kongelige og os allesammen.«

Der er også dem, der ser det lidt mere humoristisk.

»Hvis Christian bliver forhindret, kan jeg godt.«

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary , Prins Christian og Prins Felix før EM-kampen mellem Danmark-Belgien i Parken, torsdag den 17. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary , Prins Christian og Prins Felix før EM-kampen mellem Danmark-Belgien i Parken, torsdag den 17. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

En afstemning på B.T. viser dog overvældende støtte til kronprinsparrets beslutning om at tage med:

Hele 85 procent siger, at det er i orden.

15 procent siger, det ikke er.

Indtil videre har 17.000 læsere stemt.

Prins Christian og kronprins Frederik under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Christian og kronprins Frederik under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

DBU har tilladelse til at sende et fly med 40 udvalgte fans, spillerne og stabens kærester eller ægtefæller, DBUs ledelse og udvalgte partnere samt repræsentanter for det officielle Danmark.

Ifølge B.T.s oplysninger er det kulturminister Joy Mogensen, statsminister Mette Frederiksen samt repræsentanter for Kongehuset: Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og prins Christian.

Det vil sige, at de bliver hentet i lufthavnen og kørt til Wembley. De kan altså ikke bare bevæge sig frit rundt i London, som lige nu kæmper mod deltavarianten af coronavirus.

Den 6. juli blev der fundet 28.773 nye tilfælde af coronavirus i Storbritannien – til trods for at 68 procent er vaccineret første gang, og 50 procent af befolkningen er fuldt vaccineret.

Kulturlivet kritiserer deres minister for at have været for usynlig under coronakrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kulturlivet kritiserer deres minister for at have været for usynlig under coronakrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har sat landets store genåbningsplan på pause, og derfor holder briterne også fast i strenge indrejseregler. Alle skal gå i karantæne i ti dage.

På nær altså lige de særligt udvalgte, DBU har sendt afsted, og som er rejst i en coronaboble til Storbritannien.

Kongehuset forsvarede i går beslutningen.

»DBU har inviteret kronprinsfamilien til at overvære onsdagens fodboldkamp, når det danske herrelandshold møder England på Wembley i morgen (onsdag, red.). Det har kronprinsparret og prins Christian takket ja til, og de glæder sig til at være der og bakke op omkring det danske landshold. Det er helt naturligt, at den kongelige familie – også her – repræsenterer Danmark,« sagde Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.