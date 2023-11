Tirsdag er det spanske statsbesøg fortsat, men mandag aften kulminerede besøget med gallataffel på Christiansborg Slot til ære for det spanske kongepar.

Derfor gennemgår B.T. her – med hjælp fra kongelig kjoledesigner Jesper Høvring – aftenens storslåede royale kjoler, der både bød på 'sus i skørterne' og alt fra uvurderlige juveler til kongeligt genbrug.

Dronning Letizia

Dronning Letizia af Spanien med sin mand, kong Felipe, til gallataffel på Christiansborg Slot. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Letizia af Spanien med sin mand, kong Felipe, til gallataffel på Christiansborg Slot. Fotos: Ritzau Scanpix

Dronning Letizia var aftenens æresgæst til gallataflet, og spørger man kjoledesigner Jesper Høvring, så den spanske majestæt 'fuldstændig fantastisk ud' i sin mørkeblå glimmerkjole.

»Det er ikke en kjole, jeg har set tidligere, så jeg tænker, den er ny. Det er fra hendes favorit spanske designer Felipe Varela, som også har designet meget af hendes hverdagstøj,« forklarer Jesper Høvring.

»Nogle gange har hun gjort det, at hun har haft noget på fra det land, hun besøger. I Sverige har hun haft H&M på nogle gange, så jeg tænker ikke umiddelbart, at hun har fundet noget dansk design af en dansk designer, der bor i Spanien, så derfor tænker jeg, hun har taget sin favoritdesigner på.«

Den spanske dronning blev forinden festlighederne tildelt den fornemme danske Elefantorden, så det lyseblå bånd med den hvide elefant forneden og den tilhørende bryststjerne i brillanter og perler var selvfølgelig også blevet påsat.

Derudover bar dronning Letizia safirøreringe, som har tilhørt hendes svigermor dronning Sofia, der tidligere var kendt som dronning af Grækenland og Danmark.

Men særligt bemærket blev hendes kostbare Fleur-de-Lys tiara, som kan dateres helt tilbage til dronning Ena i starten af 1900-tallet.

»Altså det her kæmpe diadem – der er jo nogle ret store og flotte diademer i Spanien,« tilføjer Jesper Høvring.

Dronning Margrethe

Dronning Margrethe havde som ofte sin sølvræv på til gallataffel på Christiansborg. Den grønne Birgitte Thaulow-kjole bar hun blandt andet også under statsbesøget i Tyskland for to år tilbage. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe havde som ofte sin sølvræv på til gallataffel på Christiansborg. Den grønne Birgitte Thaulow-kjole bar hun blandt andet også under statsbesøget i Tyskland for to år tilbage. Fotos: Ritzau Scanpix

Dronning Margrethe fremviste først at bemærke kronjuvelerne til mandag aftens gallataffel på Christiansborg Slot.

Her bar hun det uvurderlige smaragdsæt med både tiara, halssmykke og øreringe, som netop kun kommer frem i ganske særlige anledninger, såsom netop statsbesøg.

Men kjoledesigner Jesper Høvring lagde særligt mærke til det 'fantastiske sus i skørterne' på Dronningens grønne blondekjole fra hendes meget brugte designer Birgitte Thaulow.

»Jeg elsker jo, når dronningen er i de her lidt store kjoler. Det er det, jeg vil kalde en rigtig dronningekjole,« siger Jesper Høvring.

Den grønne Birgitte Thaulow-kjole fik Dronningen lavet til sit 40 års regeringsjubilæum i 2012, og senest bar hun den under det danske statsbesøg i Tyskland for to år tilbage.

Derudover var der endnu en velkendt beklædningsgenstand med på Christiansborg Slot.

Dronning Margrethe bar nemlig sin sølvræv over skuldrene ved ankomsten til gallamiddagen.

»Hun har altid sin sølvræv med, når der er noget hen ad efteråret. Hun har den stort set altid med til nytårstaffel, og den er jo skøn, når hun går ud af den opvarmede bil, hun selvfølgelig sidder i,« forklarer Jesper Høvring.

»Man kan mene, hvad man har lyst til om pels, men når man bruger pels igen og igen og igen og igen, så er det jo et meget bæredygtigt produkt. Og det må man sige, hun har haft den i mange år. Så den er bæredygtig – og flot!«

Kronprinsesse Mary

Kronprinsesse Mary bar for tredje gang sin perlebesatte Lasse Spangenberg-kjole til gallataffel på Christiansborg Slot. Forinden bar hun den på gallaportrætter i anledningen af sin 50-års fødselsdag, samt til det følgende nytårstaffel. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsesse Mary bar for tredje gang sin perlebesatte Lasse Spangenberg-kjole til gallataffel på Christiansborg Slot. Forinden bar hun den på gallaportrætter i anledningen af sin 50-års fødselsdag, samt til det følgende nytårstaffel. Fotos: Ritzau Scanpix

Også kronprinsesse Mary var ligesom sin svigermor trukket i en velkendt kjole.

»Kronprinsessen havde den kjole på, hun fik syet til sin 50-års fødselsdag og brugte til nytårstaffel året efter. Og den havde hun så på igen nu,« forklarer Jesper Høvring.

Kronprinsesse Mary bar nemlig første gang den perlebesatte Lasse Spangenberg-kjole på gallaportrætterne i anledningen af hendes 50-års fødselsdag i februar sidste år.

Efterfølgende blev den håndsyede kjole også vist frem til det følgende nytårstaffel for regeringen.

Men i modsætning til de tidligere anledninger bar kronprinsesse Mary denne gang sin antikke edwardianske tiara, som hun købte på en auktion for mere end ti år tilbage.

Kronprinsesse Mary blev ved starten af statsbesøget desuden af det spanske kongepar tildelt den fornemme spanske orden Storkorset af Isabella den Katolskes Orden.

Derfor bar Danmarks kommende dronning selvsagt også det nyerhvervede storkors med det gule bånd om sig til gallamiddagen på Christiansborg Slot.

