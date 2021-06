Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Christian, prins Nikolai og prins Felix var alle mødt op i Parken for at heppe på Danmark.

Selvom torsdagens EM-kamp mod Belgien desværre endte 2-1 til Belgien, så kan de danske landsholdsdrenge ikke klage over opbakningen fra lægterne.

Den danske kongefamilie så nemlig med i Parken, og her skrålede de både med på nationalsangen og viste deres respekt for Christian Eriksen sammen med resten af Parken, da de rejste sig op og klappede i det tiende spilleminut.

Inden kampstart delte kongehuset ligeledes et billede med kronprins Frederik, hans søn prins Christian og hans nevøer prins Nikolai og prins Felix, der alle var klar til at heppe med.

»Kom så, Danmark!« lød teksten til billedet, hvor kronprins Frederik havde et danmarksflag om halsen, mens prinserne knyttede næverne i kampgejst.

Derudover var også den belgiske konge, kong Philippe til stede i Parken, ikke langt fra de danske kongelige.

Undervejs i kampen fik han og kronprins Frederik også hilst på hinanden.

Den belgiske konge er kendt som en stor fodboldfan, og han heppede selvfølgelig på Danmarks modstandere fra Belgien.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres søn prins Christian rejste sig op for Christian Eriksen i det tiende minut af kampen for vise deres støtte til landsholdsspilleren, der led et hjertestop under Danmarks forrige kamp mod Finland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres søn prins Christian rejste sig op for Christian Eriksen i det tiende minut af kampen for vise deres støtte til landsholdsspilleren, der led et hjertestop under Danmarks forrige kamp mod Finland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND