Der blev gjort kærligt grin med kronprinsesse Marys måde at udtale en stribe danske ord, da hendes fire børn var med til at hylde hende ved et stort show på TV 2 søndag aften.

Men prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, brugte også skærmtiden på at komme med nogle små afsløringer om deres mor.

»Endnu engang ser vi Kronprinsparrets børn på slap line. Det fungerer vildt godt – for det bringer kronprinsfamilien ned i øjenhøjde med danskerne, når børnene får lov at tale frit,« siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen om de søde indslag, som krydrede hyldestshowet 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse'.



»Kronprinsessen kan virke som et meget kontrolleret menneske, men når børnene taler bliver det lidt mere menneskeligt. Det klæder hele familien.«

Kronprinsesse Mary, kronprins Frederik med deres børn, prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, inden TV 2-showet, som blev afholdt i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Kronprinsesse Mary, kronprins Frederik med deres børn, prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine, inden TV 2-showet, som blev afholdt i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn. Foto: Per Arnesen/TV 2

TV 2-showet blev sendt i anledning af kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag, og derfor var de fire børn blevet samlet foran kameraet for at fortælle lidt om deres mor.

Og her indledte de med kærligt at drille hende for hendes australske accent, som blandt andet resulterer i – mener de – at hun ikke kan sige Æ, Ø og Å.

»Hun kan ikke sige 'æble',« afslørede 11-årige prins Vincent om sin mor.

»Og så prøver hun at udtale det igen, men det hjælper ikke, selvom vi siger, hvordan hun skal udtale det.«

Men også det danske ord 'kurv' volder hende problemer, fortalte 16-årige prins Christian.



»'Ligger hunden i sin kvåv?', gengiver den kommende konge sin mors danske udtale.

»Så driller hele familien hende med, at hun ikke kan sige det ordentligt, hvor hun selv siger: 'Jo jo jo, jeg siger det rigtig nok',« tilføjede 14-årige prinsesse Isabella.

Men der blev ikke kun drillet under søndagens show. Samstemmende fortalte de fire børn om deres mors empati og hendes evne til at give dem masser af kærlighed og omsorg og være én, man trygt kan fortælle hemmeligheder.

Hele familien sad nede i salen under showet. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Hele familien sad nede i salen under showet. Foto: Per Arnesen/TV 2

Men prinsesse Josephine afslørede også, at kronprinsesse Mary er en habil sanger – og at det især er 'sange fra gamle dage' hun underholder med derhjemme.



»Til fester er hun meget danseagtig – med alle de unge, sagde prinsesse Josephine, mens prins Christian tilføjede:



»Hun er specielt glad for luftguitaren, når der bliver spillet rockmusik.«



Prinsesse Isabella får dog sneget ind, at Kronprinsessen også er god til at spille trommer og ikke kan gå forbi en tromme uden at give dem 'nogle bank' til musikken.



I anledning af 50-års fødselsdagen fik prins Vincent også lige sendt en kommentar afsted, som fødselaren formentlig vil huske og passe ekstra godt på.



»Hun siger, hun er gammel – det er hun ikke.«