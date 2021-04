Hendes oldemor var dansk prinsesse, og hendes mand var græsk-dansk prins.

Men selvom den britiske dronning Elizabeth, der onsdag fylder 95 år, har danske aner og er i familie med dronning Margrethe, så er forholdet til det danske kongehus ikke særlig tæt. Det er der en bestemt årsag til.

»Det er mange år siden, hun har været til noget i det danske kongehus. Alle de mange bryllupper, runde fødselsdage og sølvbryllupper, der har hun ikke været med,« forklarer historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Helt præcis er det snart 42 år siden, at den britiske monark har gæstet Danmark, da hun i maj 1979 sammen med sin mand aflagde et statsbesøg. Og det kan undre, når de to monarker udefra set har så meget til fælles.

Dronning Elizabeth har ikke besøgt Danmark siden sit statsbesøg i 1979 sammen med prins Philip. Foto: Steen Jacobsen

De nedstammer begge fra Christian IX, hvis datter Alexandra endte som dronning af England og dermed er dronning Elizabeths oldemor. Dertil kommer, at dronning Elizabeths nu afdøde mand, prins Philip, var græsk-dansk prins og var fætter til Christian X, der var dronning Margrethes farfar.

Derudover var både dronning Elizabeth og dronning Margrethe ganske unge og mødre til to små børn, da de overtog tronerne i deres hjemlande, da deres fædre døde i en tidlig alder.

Men alligevel er det sjældent, at man ser de to statsoverhoveder sammen. For mens man nærmest altid ser de spanske, hollandske, belgiske og græske kongelige statsoverhoveder samt deres børn, når der er runde fødselsdage, bryllupper eller barnedåb i det danske kongehus, så ser man nærmest aldrig dronning Elizabeth.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen skyldes det, at det britiske kongehus føler, at det er for fint til den slags.

Kong Christian IX og dronning Louises 6 børn ses her foran Bernstorff Slot. Fra venstre: kong Georg af Grækenland, kejserinde Dagmar af Rusland, dronning Alexandra af England, kronprins Frederik (senere Frederik VII) og storhertuginde Thyra samt prins Valdemar Foto: Elfelt

»Det britiske kongehus' selvforståelse er, at det er noget særligt, fordi man havde det britiske imperium, og fordi man vandt Anden Verdenskrig. De har en opfattelse af, at den britiske dronning er noget særligt – og at hun er højt hævet over alle de andre kongehuse og ikke bør deltage i de små kongehuses fester,« siger han og fortsætter:

»Så derfor har det typisk været prins Charles eller en anden repræsentant fra det britiske kongehus, der har været med.«

Da kronprins Frederik i 2004 blev gift med Mary Donaldson, var det dog ikke engang den britiske tronfølger, der deltog. I stedet var det dronning Elizabeths yngste søn, prins Edward og dennes kone.

Samme prins Edward var også fadder til prins Nikolai, da han blev døbt i 1999, men bortset fra det er Danmark ikke blevet overrendt af besøg fra de britiske kongelige de senere år.

Storbritaniens Dronning Elizabeth II og Prins Philip var også på statsbesøg i Danmark fra den 21. maj til lørdag d. 25. maj 1957. Fra venstre ses: Prinsesse Margrethe, kong Frederik, dronning Elizabeth, dronning Ingrid, prinsesse Anne-Marie, prins Philip og prinsesse Benedikte. Foto: Ulf Nilsen

Prins William og hertuginde Kate besøgte Danmark i 2011, hvor de blandt andet var med kronprinsparret ude at besøge Unicef; prins Charles og hertuginde Camilla kom på besøg i 2012; mens prins Harry blev sendt på charmeoffensiv i 2017.

De danske kongelige besøger dog modsat heller ikke det britiske kongehus særlig tit.

Mens den danske dronning gerne årligt rejser på juleshopping til den britiske hovedstad, så skal vi helt tilbage år 2000 for at finde et dansk statsbesøg i landet. Derudover deltog dronning Margrethe i prins William og Kate Middletons bryllup, mens ingen af de danske kongelige blev inviteret eller deltog i prins Harrys bryllup i 2018.

Hertuginde Sophie af Wessex og prins Edward ses her ved kronprins Frederiks bryllup. Foto: Jørgen Jessen

Selvom forbindelsen mellem det danske og det britiske kongehus ikke er særlig tæt, så mener Lars Hovbakke Sørensen, at de to monarker kommer godt ud af det med hinanden:

»Det har ikke et dårligt forhold til hinanden, de mødes bare ikke så tit sammen fysisk,« siger han.

Det gode forhold blev tydeligt, da dronning Margrethe sendte en personlig kondolence til dronning Elizabeth, da prins Philip døde 9. april.

LIgesom dronning Elizabeth mistede dronning Margrethe sin far i en tidlig alder, hvorefter hun måtte overtage tronen. Foto: Vagn Hansen

Samtidig udsendte det danske kongehus et billede af prins Philip, hvor han bærer den højeste danske orden, Elefantordenen.

Når dronning Elizabeth onsdag fejrer sin 95-års fødselsdag, så vil det være første gang i 73 år, at det vil være uden prins Philip ved hendes side.

Kate og William besøgte i 2011 Unicef i Danmark. Foto: Claus Bech