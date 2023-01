Lyt til artiklen

Snart skal prins Joachims apanage op til revision i Folketinget.

Men en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T. viser, at der i hvert fald ikke er folkelig opbakning til at give apanagen med videre til den danske prins, når han ifølge B.T.s oplysninger rykker familien med videre til USA.

Og den manglende opbakning til prins Joachims årlige 3,8 millioner kroner er hans 'helt store problem', forklarer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Befolkningen synes ikke, at den ordning er en god idé, og det kan han ikke rigtigt komme ud af igen,« lyder det fra kongehuseksperten.

For allerede da det blev meldt ud, at prins Joachim og familien flyttede til Frankrig på ubestemt tid – og det kom frem, at man i samme ombæring havde glemt at spørge Folketinget om lov til at få apanagen med til udlandet – kom apanagen under kritisk lup.

Men til danskernes utilfredshed fik prins Joachim dengang sine omtrent 3,8 millioner med fra staten.

Og med en særkonstruktion får han altså apanage frem for løn for sit arbejde som forsvarsattaché i den danske ambassade i Paris. Et job, som han selv har bekræftet, at han stopper i til sommer, hvor familien flytter fra Frankrig.

Men efter de knap tre år i Paris er opbakningen til apanagen altså faldet i befolkningen, så mere end halvdelen nu ikke synes, prins Joachim skal have pengene med sig videre.

»Jo mindre synlig, prins Joachim har været på den kongelige front, jo mere er det gået ud over, om danskerne synes, han skal have den apanage,« udlægger Jacob Heinel Jensen.

Men B.T.s royale korrespondent kan heller ikke undgå at tænke, at det må være 'utilfredsstillende' for prins Joachim.

For tværtimod vurderer Jacob Heinel Jensen, at prinsen i Paris arbejder mere end sin storebror Kronprins Frederik.

»Det paradoksale er, at han aldrig har arbejdet så hårdt som nu. Så der er ingen tvivl om, at han knokler for føden. Man hører fra alle fronter, at han er den vildeste arbejdshest. Men danskerne synes, at så skal man have en løn for det og ikke en apanage.«

Sådan har vi spurgt Analyseinstituttet YouGov har på vegne af B.T. stillet følgende to spørgsmål til et repræsentativt udsnit på 1137 danskere. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ‘Hvis prins Joachim i løbet af 2023 flytter til USA og får et job, hvor han arbejder for den danske stat, skal Folketinget efter min mening vedtage, at prins Joachim ikke længere skal have sin årlige apanage på omkring 3,8 millioner skattefri kroner med sig’ Helt uenig: 9 procent Delvis uenig: 9 procent Hverken enig eller uenig: 19 procent Delvis enig: 15 procent Helt enig: 38 procent Ved ikke: 10 procent Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Hvis prins Joachim i løbet af 2023 flytter til USA og får et job i et privat firma, skal Folketinget efter min mening vedtage, at prins Joachim ikke længere skal have sin årlige apanage på omkring 3,8 millioner skattefri kroner med sig'. Helt uenig: 5 procent Delvis uenig: 5 procent Hverken enig eller uenig: 14 procent Delvis enig: 17 procent Helt enig: 50 procent Ved ikke: 9 procent

Ikke mindst husker Jacob Heinel Jensen på, at danskerne også får prinsesse Maries protektionsarbejde med i prins Joachims 3,8 millioner kroners årpenge.

Og for det royale par, så er apanagen en vigtig del af deres selvforståelse som kongelige, vurderer kongehuseksperten.

»Prins Joachim vil meget gerne vil være en del af det danske kongehus. Hvis han først slipper apanagen, så er han for alvor ikke en del af kongehuset.«

