30 procent af de adspurgte i en YouGov undersøgelse foretaget for B.T. mener, at også Kronprinsparrets børn skal have fjernet deres titler.

Siden Kongehuset meldte ud, at prins Joachims børn mister deres titler fra 2023, udtalte Mary, at man også vil se på Frederik og hendes børns titler:

»Vi kommer også til at se på vores børns titler, når den tid kommer,« sagde Mary 30. september.

Og det, er næsten hver tredje dansker altså enig i, er en god idé.

Undersøgelsen vækker opsigt, fortæller B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

For selvom det kun er hver tredje adspurgt, der mener, at titlerne skal fjernes, er det alligevel opsigtsvækkende, når man ser på, at Kongehuset og Kronprinsparrets familie er så populær hos danskerne.

»Den her undersøgelse er virkelig interessant. At kongehuset har meldt ud, at kongehuset skal være slankere, det er noget danskerne køber ind på. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da Mary luftede ideen var det en gratis omgang eller en sang fra de varme lande, at man ville se på titlerne, men nu står vi i en situation, hvor danskerne synes, det er en god idé,« fortæller han og fortsætter:

»Nu kan de blive nødt til at kigge på titlerne, fordi der er opbakning blandt danskerne.«

Danskerne støtter op om, at børnene mister deres titel. Foto: Bax Lindhardt

Og det er eksperten ikke sikker på, at Kronprinsparret er helt tilfredse med.

»Det ved jeg ikke, om de synes, er den bedste idé. Når vi har fulgt op, er de ikke kommet med noget konkret, men når danskerne ønsker det, så skal de jo på et tidspunkt svare på, hvornår de tænker, at det skal ske.«

Kronprinsesse Mary har selv åbnet for dialogen, og derfor mener Jacob Heinel Jensen også, at parret kan se frem til at få spørgsmålet om børnenes titler i mange år frem.

»Det bliver et spørgsmål, som de vil få i mange år fremover. Hvis man har forsøgt sig med en gratis omgang, så har den givet bagslag. Der er opbakning til et slankere kongehus, og det skal de forholde sig til,« mener han.

Undersøgelsen 1.248 danskere fra YouGov-panelet har i perioden 11-15. november 2022 svaret på følgende spørgsmål: 'Hvor enig eller uenig er du på den baggrund i følgende udsagn? Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine skal ligesom prins Joachims børn have frataget deres prinse- og prinsessetitler.' Helt uenig: 13 procent Delvist uenig: 12 procent Hverken enig eller uenig: 31 procent Delvist enig: 14 procent Helt enig: 18 procent Ved ikke: 13 procent Kilde: YouGov for B.T.: Summen giver ikke 100 procent grundt afrunding.

B.T.'s ekspert er dog i tvivl, om det vil være en god idé for det danske Kongehus, hvis man fjerner for mange titler i den royale familie.

»Man skal nok passe på med at udvande kongehuset ved at fjerne titlerne, for så siger man jo de facto, at de ikke er noget særligt længere.«

Han mener dog ikke, at Kronprinsparret kommer til at tage kommentaren tilbage eller sige, at de ikke vil se på titlerne alligevel.

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de vil køre på frihjul et stykke tid og så sige, den tager vi i fremtiden. Man kommer ikke til at lave en kovending – så må vi jo se, hvor længe de synes, det er sjovt at svare på de samme spørgsmål. Og vi skal huske på, at de selv har åbnet det her bal,« lyder det.