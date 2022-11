Lyt til artiklen

I en Yougov-undersøgelse foretaget for B.T., er 30 procent af de adspurgte danskere enige om, at titlerne skal væk fra Kronprinsparrets børn.

Det var Kronprinsesse Mary selv, der bragte op, at man i fremtiden også vil se på hende og Kronprins Frederiks børn titler.

»Vi kommer også til at se på vores børns titler, når den tid kommer,« sagde Mary den 30. september.

Meldingen kom efter, at Kongehuset meldte ud, at prins Joachims børn fra 2023 mister deres prinse- og prinsessetitler.

B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, fortalte på daværende tidspunkt, at der var tale om en 'gratis omgang' for Kronprinsessen.

»Det er kun måske og ude i fremtiden, at Kronprinsens børn kan miste deres titler, og det er meget luftigt at sige på nuværende tidspunkt,« sagde han.

Fra lektor i historie ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo lød vurderingen:

»Udmeldingen var klart et forsøg på skadesbegrænsning, men det er ikke voldsomt overraskende, at ændringen ikke kun rammer prins Joachims børn.«

Familien har været igennem noget af en krise siden udmeldingen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Familien har været igennem noget af en krise siden udmeldingen. Foto: Ida Marie Odgaard

Både Michael Bregnsbo og historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke var enige om, at bordet fanger:

»Nu, hvor hun har sagt det, vil det komme til at ske,« siger Michael Bregnsbo, mens Lars Hovbakke supplerede:

»Det er ikke noget, hun 'bare' kan sige. Hun kan ikke trække i land de kommende år.«

Undersøgelsen 1248 danskere fra YouGov-panelet har i perioden 11-15. november 2022 svaret på følgende spørgsmål: 'Hvor enig eller uenig er du på den baggrund i følgende udsagn? Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine skal ligesom prins Joachims børn have frataget deres prinse- og prinsessetitler.' Helt uenig: 13 procent Delvist uenig: 12 procent Hverken enig eller uenig: 31 procent Delvist enig: 14 procent Helt enig: 18 procent Ved ikke: 13 procent Kilde: YouGov for B.T.: Summen giver ikke 100 procent grundt afrunding.

Undersøgelsen viser også, at det er aldersgruppen 60-74 procent, der primært ønsker, at børnene skal af med titlerne.

I B.T.'s rundspørge har danskerne også forhold sig til, at prins Christians ældste søster Isabella også skal miste sin titel.

Det har Lars Hovbakke tidligere afvist som en mulighed.

»Man kan sagtens slanke Kongehuset ved for eksempel at se på tvillingernes titler. Det ville svare til den proces, der er i gang i andre europæiske kongehuse,« sagde historikeren, der havde svært ved at forestille sig, at prinsesse Isabella mister sin prinsessetitel:

»Jeg tror ikke, det vil ramme hende, for der er brug for titler øverst i arvefølgen,« lød det.

Kongehuset har siden udmeldingen fra Mary ikke svaret på, hvornår de vil se på børnenes titler.