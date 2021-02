Det gik ikke ubemærket hen, at kronprinsfamilien valgte at overvære søndagens håndboldbrag mellem Danmark og Sverige fra et sted, der tydeligvis ikke var deres hjem på Amalienborg.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn, Christian, Isabella, Josephine og Vincent, bor til daglig i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg i København.

Og det var også her, de på fjernsynet overværede sidste uges nervepirrende VM-semifinale mellem Danmarks håndboldherrer og Spaniens ditto, kunne man se på kongehusets Instagram-profil.

Men da gulddrengene bankede svenskerne i den efterfølgende finale, så kronprinsfamilien med fra et helt andet sted.

Forud for kampen lagde kongehuset et billede på Instagram, hvor kronprins Frederik ringer til sine svenske kollegaer og ønsker dem god kamp. Og her optræder kronprinsen i sutsko og chikt bælte i nogle noget mere rustikke omgivelser, end vi er vant til.

Og det bliver bemærket i billedets kommentarfelt, hvor der gættes lystigt på lokationen, som mange mener må være kongefamiliens jagthytte i nordjyske Trend.

Overfor B.T. kalder kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke det meget tænkeligt, at billedet er taget i jagthytten i Trend. Men han tør ikke lægge hovedet på blokken – der er nemlig ikke tradition for, at man på den måde bliver inviteret indenfor, og derfor har han ikke andre billeder at sammenligne med.

Porten til området, hvor den kongelige jagthytte i Trend Skov ligger. Foto: Henning Bagger

»Det er et meget, meget, meget privat sted. Et sted, hvor kongefamilien normalt overhovedet ikke lukker offentligheden ind. Det ligger på et kæmpestort område bag en masse træer, så man kan ikke engang komme i nærheden af bygningerne. Det er nok det mest private sted, de overhovedet har,« siger han.

Jagthytten blev i 1937 skænket som folkegave til dronning Margrethes forældre, daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid, og i 1999 overtog Dronningen stedet.

Den kongelige jagthytte i Trend. Foto: THORKILD BASLEV Vis mere Den kongelige jagthytte i Trend. Foto: THORKILD BASLEV

I 2002 blev der i en kort periode lukket op for, at offentligheden kunne besøge området rundt om hytten, men modsat de mange slotte, som kongefamiliens råder over, så har offentligheden aldrig været inviteret indenfor.

»Det er et sted, hvor de virkelig kan slappe af og have gæster. Og så bruger de det også til private fødselsdage og fester.«

For eksempel kan du herunder se, hvordan prins Joachim gjorde sin entre i en af militærets Sikorsky-helikoptere, da kronprins Frederik holdt sin 30-års fødselsdag i den isolerede jagthytte.

Prins Joachim ankommer med stil til jagthytten i Trend til kronprins Frederiks 30-års fødselsdag i 1998. Foto: LARS MØLLER

Men du behøver ikke skamme dig eller føle dig uoplyst, hvis du aldrig har hørt om jagthytten i Trend, siger Lars Hovbakke.

Kongefamilien holder nemlig lav profil, når de besøger stedet.

»Det er ikke et sted, de bruger så meget, og når de gør, så er det ikke noget, de annoncerer med pomp og pragt, for så vil mange nok synes, det er interessant at bevæge sig rundt i området. Det er lige, som når Dronningen og Henrik i sin tid har besøgt Cayx og har kunnet gå ubemærket rundt i en fransk provinsby uden pressen i hælene,« siger kongehuseksperten.