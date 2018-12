Flere danskere studsede over ét særligt ord i dronningens nytårstale, der blev sendt mandag klokken 18 for 47. gang.

Dronning Margrethe var nemlig inde på den nye teknologi og dens muligheder for kontakt til andre, som den har givet. Og her faldt et ord, som sjældent bliver brugt af det danske kongehus,

»Man kan ”facetime” med sine børn og børnebørn, selv om de sidder på den anden side af Jorden; det er til stor glæde for alle parter. Men den nye teknologi kan også medføre, at kontakten bliver mere upersonlig – man er ”online” hele tiden – og man glemmer, at der faktisk er et menneske i den anden ende. Det er så nemt at skrive en kommentar eller at dele et billede på de sociale medier, som kan være krænkende og efterlade dybe spor. Sådan noget ryger ud i ”cyberspace” og spreder sig som fluesværme,« sagde dronningen i sin nytårstale.

Og netop denne bemærkning har fået danskerne til tasterne, hvor særligt ordet 'FaceTime' sprang i øjnene hos nogle.

'Dronningen troll’er for hårdt ved at smide et ‘FaceTime’ ind i sin nytårstale,' skriver brugeren Hana på Twitter.

En anden spekulerer på, om producenten bag FaceTime - nemlig Apple - nu kan gå lykkelige ind i det nye år.

'Så fik vi også oplevet product placement i dronningens nytårstale! Apple kan næppe få armene ned,' skriver brugeren Claus på Twitter.

Det er hvert år muligt at spille på, hvilke ord dronningen nævner i sin nytårstale.

Flere Twitter-brugere nævner også, at pengene havde været godt givet ud, hvis man har spillet på 'FaceTime'. En af dem er Martin Krøger.

'Tillykke til jer, der vandt gode penge på “FaceTime”,' skriver han.

Dronningen er en garvet nytårstaler. Den første nytårstale holdt hun i 1972, og talen i år er dermed nummer 47 i rækken.

Normalt taler dronningen fra sit modtagelsesværelse på Amalienborg, men på grund af et gravearbejde under slotspladsen har hun i øjeblikket residens på Fredensborg Slot.