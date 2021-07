Der er overvældende opbakning til grevinde Alexandras beslutning om at få lavet en ansigtsløftning.

YouGov har lavet en undersøgelse for B.T., der viser, at danskerne synes, at den royale plastikkirurgi er helt i orden.

47 procent af de adspurgte mener, at det er befriende, at grevinde Alexandra gør, som hun har lyst til, efter hun har forladt Kongehuset.

Kun 19 procent mener, at hun som tidligere medlem af Kongehuset bør stå ved sin alder ved at ældes naturligt for at sende et signal om, at man er god nok, som man er.

Der er forskel på, hvordan mænd og kvinder svarer i undersøgelsen, og blandt kvinderne er der hele 52 procent, der synes, at det er i orden.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.250 interview med danskere over 18 år i perioden 2. til 4. juli 2021.

Det var efter prins Felix' studenterfest, at Billed-Bladet kunne afsløre grevindens plastikhemmelighed.

Her var grevinde Alexandra mødt op med sin eksmand, prins Joachim, for at fejre deres søn, der snart fylder 19 år.

Prins Felix' studenterkørsel, Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Nils Meilvang

»Grevinde Alexandra havde et ønske om, at det ydre skulle matche det indre. Hun står ved det og synes ikke, det skal være tabu,« sagde grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, da det kom frem, at Alex havde været under kniven.

Hun har fået lavet en miniansigtsløftning og en øjenoperation, lød det.

Det er blot et år siden, at grevinden frasagde sig den apanage, hun fik tildelt, da hun i 2005 blev skilt fra prins Joachim. År efter år har grevinde Alexandra fået millioner af kroner fra skatteyderne.

2,6 millioner kroner fik hun til sidst.

Grevinde Alexandra klippede snoren til den nye B&O-butik i Odense. Vis mere Grevinde Alexandra klippede snoren til den nye B&O-butik i Odense.

Men op igennem 2010erne begyndte kritikken af apanagen at komme snigende, og i 2014 var støtten til årpengene væk i befolkningen.

65 procent af danskerne mente ifølge en TNS Gallup-måling for B.T., at pengestrømmen til grevinde Alexanda skulle stoppe samme år.

Til sammenligning mener 46 procent af danskerne i dag, at prins Joachims apanage bør stoppe.

I 2017 kastede grevinden håndklædet i ringen. Siden juli 2020 har hun frasagt sig de mange skatteyderfinansierede kontanter.

Alexandra forsørger nu sig selv. Hun arbejder som Director og Client Programmes i Bang & Olufsen

»Jeg er bare lykkelig der, hvor jeg er i mit liv,« sagde Alexandra for nylig til B.T.

Udover arbejdet for elektronikgiganten sidder grevinde Alexandra også på to bestyrelsesposter i medicinalindustrien.

En i Ferring Pharmaceuticals i Schweiz og en i Unumed i Danmark.