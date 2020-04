Kronprins Frederik bliver en god konge, når han en dag skal efterfølge sin mor, dronning Margrethe.

Det mener et flertal af danskerne i hvert fald i en ny YouGov-undersøgelse. Adspurgt 'I hvilken grad mener du, at kronprins Frederik bliver en god konge?' svarer hele 49 procent 'i meget høj grad', mens 26 procent af de adspurgte svarer 'i høj grad'.

Kun to procent mener slet ikke, at kronprins Frederik bliver en god konge.

Ligesom sin mor er kronprins Frederik yderst populær og har efter en ungdom med masser af fart på fundet ro som familiefar, lyder det fra B.T.s kongehusekspert Michael Brengsbo, historiker fra Syddansk Universitet.

Kronprins Frederik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprins Frederik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Han er faldet til ro, har markeret sig i offentligheden ved at arrangere løb (Royal Run, red.) og uddele sin kulturpris, og alt tyder lige nu på, at han bliver en god konge.«

Så længe kronprins Frederik ikke - med Michael Bregnsbos ord - laver for mange 'svipsere' som balladen i Schweiz, hvor han tidligere på året blev kritiseret for at udleje sin skihytte, bør han kunne bevare sin popularitet.

Og så gør det ikke noget, at han derudover en gang imellem kommer galt afsted og dukker op til arrangementer med armen i gips.

»De viser bare, at han er fysisk aktiv, hvilket der måske er mange i hans generation, der kan identificere sig med. Skaderne giver også et positivt image af at være en fysisk aktiv sportsmand,« lyder det fra Michael Brengsbo.

Se listen: Kongernes alder da de overtog tronen Margrethe 2.: 31 år

Frederik d. 9: 48 år

Christian d. 10.:42 år

Frederik d. 8.: 63 år

Christian d. 9: 45 år

Frederik d. 7.: 40 år

Christian d. 8.: 53 år

Frederik d. 6.: 40 år

Christian d. 7: 16 år

Frederik d. 5.: 23 år

Christian d. 6.: 31 år

Frederik d. 4.: 28 år

Christian d. 5.: 24 år

Frederik d. 3.:39 år

Christian d. 4.:11 år

Frederik d. 2.: 25 år

Christian d. 3.: 31 år

Frederik d. 1.: 52 år

Christian d. 2. 32 år

Hans: 27 år

Christian d. 1.: 22 år

Til maj fylder kronprins Frederik 52 år. Hans mor fylder 80, og hun agter indtil videre ikke at abdicere. På den måde bliver kronprins Frederik historisk set en af de ældste i kongerækken til at overtage tronen. Dronning Margrethe var selv 31 år, hendes far var 48, og vi skal helt tilbage til 1906, hvor Frederik den 8. blev konge i en alder af 63 år, for finde en regent, der overgår nutidens kronprins.

Det ser Michael Brengsbo kun som en fordel.

»Han har fået en masse erfaring og har levet sit liv. Hans børn er ikke længere helt små, og han har haft masser af lejlighed til at gå i træning som konge,« siger han og tilføjer:

»Dronning Margrethe blev dronning i en ung alder og havde derfor ikke tid til at være så meget sammen med sine børn. Her har kronprins Frederik haft bedre mulighed til for eksempel at forberede sin egen søn på engang at skulle være konge.«