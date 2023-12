Det blev ikke taget godt imod af klimaeksperter, da kronprins Frederik ankom til klimakonference i Aalborg med sin bil Krone 8, og nu står det også klart, at danskerne mener, det var et dårligt signal.

Kronprinsen havde nemlig både fået kørt sin Audi A8 L Hybrid op til konferencen fra København – og var selv fløjet med fly.

»Det er fuldstændigt vanvittigt, at man får sendt sin bil op til en klimakonference, hvor han så selv ankommer med fly. Det sender et virkelig dårligt signal. Specielt i en tid, hvor vi alle sammen skal tage mere klimahensyn,« lød det fra Ivan Lund Pedersen, der er trafikkonsulent i miljøorganisationen NOAH.

Kronprins Frederik ankommer til EUs Carbon Capture and Utilization and Storage (CCUS) Forum i kulturhuset Nordkraft i Aalborg mandag den 27. november 2023.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Og konsulenten er ikke alene om at mene, at Kronprinsen sendte et dårligt signal med sine transportvalg.

I en ny undersøgelse foretaget for B.T. af YouGov lægger danskerne nemlig ikke skjul på, at de synes, der var tale om et dårligt valg.

'Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Kongehuset sender efter min mening et helt forkert signal i klimadebatten, når kronprins Frederik for nylig fløj til en klimakonference i Aalborg, mens en kronebil blev kørt fra København til Aalborg for at hente kronprinsen i lufthavnen.'

Sådan lyder spørgsmålet, som B.T. har bedt danskerne besvare, og her svarede 62 procent af de adspurgte at de var helt eller delvist enige i, at der var tale om et dårligt signal.

Kun 11 procent var enten helt eller delvist uenige til sammenligning.

20 procent svarede, at de var hverken enige eller uenige.

Syv procent svarede 'ved ikke'.

YouGov-undersøgelse Kilde: YouGov for BT. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.001 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet. Den maksimale usikkerhed blandt de 281 respondenter er plus/minus 5,8 procentpoint.

Det ved klimakonferencen CCUS Forum, der havde til formål at sætte fokus på CO₂-fangst, anvendelse og lagring, hvor Kronprinsen valgte den klimabelastende løsning.

Hos Rådet for Grøn Omstilling, der er en uafhængig miljøorganisation, mente seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, at der var tale om en 'ommer' fra Kongehuset.

»Vi er heldige, at vi har et Kongehus, der så ofte omtaler klimaet og de udfordringer, vi har, og så er det jo bare rigtig ærgerligt, at sådan noget her sker,« fortalte seniorrådgiveren.

»Det virker jo absurd, at man får sendt en bil til Aalborg, når han også er fløjet. Han burde have taget en eltaxa. Det her er ikke et godt signal.«

Kongehusets kommunikationsafdeling har tidligere udtalt, at de ikke kommenterer transportsager.

'Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser, at Kongehuset ikke kommenterer konkrete transportsager, da de betragtes som private, men at det altid overvejes nøje, hvilket transportmiddel der er det mest hensigtsmæssige at benytte, og at valget blandt andet afhænger af logistiske forhold og miljøpåvirkning samt tidsforbrug, økonomi og øvrige programpunkter på dagen,' lød det.

Senest har Kronprinsen engageret sig i klimaets fremtid ved sin deltagelse ved COP28 i Dubai.

Her var Kronprinsen med, da verdens ledere sammen skulle finde en løsning på de voksende problemer med klimaet.

