Danskerne er enige med Dronningen.

Dronning Margrethe meldte 28. september ud, at prins Joachims børn skulle have frataget deres titler.

Det skabte stort påstyr internt i kongefamilien, og det var en yderst berørt prins Joachim, der udtalte sig til B.T. dagen efter udmeldingen.

»Jeg fik fem dages varsel på det her. Til at fortælle mine børn, at til nytår bliver deres identitet taget fra dem. Jeg er meget, meget ked af det over at se dem kede og uforstående over for det, der sker hen over hovedet på dem« sagde prins Joachim blandt andet til B.T.

Prins Joachim og prinsesse Marie i Paris. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Men ifølge en voxmeter-undersøgelse, som er foretaget på vegne af Ritzau, oplyser 50,6 procent af danskerne, at de er enige med dronning Margrethes beslutning om at prins Joachims børn skal have frataget deres titler.

At flertallet af danskerne er enige i Dronningens beslutning overrasker ikke B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Det viser, at der er stor tillid til Margrethe og hendes beslutninger,« fortæller han.

Hvad der derimod overrasker Jacob Heinel Jensen er, at 23,2 procent af danskerne decideret mener, at det er en forkert beslutning.

»Jeg hæfter mig dog ved, at der alligevel er en fjerdedel, der ikke mener, at det er den rigtige beslutning. Det vidner om, at det er et spørgsmål, der deler folk på mange måder,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

Det snævre flertal bevidner muligvis også, at spørgeskemaet har spurgt forkert, mener Jacob Heinel Jensen.

»Det ville være interessant at få målt, hvordan danskerne synes, at dronning Magrethe håndterede situationen. Jeg tror godt, at danskerne kan forstå tankegangen bag et slankere kongehus, men måden som Dronningen håndterede det på er formentlig en anden historie,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

3. oktober udsendte Dronningen en pressemeddelelse på Instagram, hvor hun meddelte, at hun var ked af, at beslutningen havde taget så hårdt på prins Joachim og hans familie.

Hun stod dog ved sin beslutning.