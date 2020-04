Danskerne er stadig vilde med dronning Margrethe.

Siden hun overtog tronen for snart 50 år siden, har hun været danskernes store samlingspunkt, og i en ny YouGov-undersøgelse scorer hun endnu en gang højt på popularitetsskalaen.

Adspurgt i hvilken grad man synes, dronning Margrethe gør det godt som statsoverhoved, svarer flertallet enten ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’, og det kommer ikke bag på historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo.

»Hun har efterhånden rigtig stor erfaring som dronning og har udfyldt rollen godt og repræsenterer noget kontinuitet. Ser man bort de seneste interviews, har hun også holdt sig fra det politiske, men alligevel udtalt sig væsentligt og relevant,« lyder det fra historiker fra Syddansk Universitet Michael Bregnsbo.

YouGov-undersøgelsen er foretaget i begyndelsen af april, før dronning Margrethe for nylig som bekendt i interviews med Berlingske og Politiken pludselig blandede sig i klimadebatten og kritikken af kronprinsparrets forretninger i Schweiz.

Dronning Margrethe sagde blandt andet, at hun ikke er overbevist om, at klimaforandringerne er direkte menneskeskabte, samt at hun ikke kan se problemet i, at hendes søn og svigerdatter udlejede deres skihytte i Verbier.

Det bør dog ikke rokke særlig meget ved hendes popularitet på den lange bane, vurderer Michael Bregnsbo, der mener, at man sammenlagt vil se tilbage på en regeringstid, hvor hun håndterede alt fra prins Henriks sidste sygdomsperiode til sønnernes fartbøder i de unge år på fornuftig vis.

»Medmindre der kommer flere tilfælde, hvor hun udtaler sig ude af trit med befolkningen og decideret går imod regeringen, så tror jeg, de seneste udmeldinger skal ses som en enlig svale.«

Michael Bregsnbo fortæller, at dronning Margrethe desuden har været med til at gøre kongehuset endnu mere populært, end det var, da hun tiltrådte i 1972.

»Der havde lige været '68-oprøret, hvor der blev stillet spørgsmål ved alle autoriteter og traditioner. Så vendte forskellige ting, der kom en økonomisk krise, og flere kunne se en værdi i at have en upolitisk institution, der rakte langt tilbage i tiden. Så hun er vokset med rollen.«

I YouGov-undersøgelsen er dronning Margrethe mest populær blandt den ældste del af befolkningen. Hele 63 procent af de +75-årige mener, at hun i ’meget høj grad’ klarer rollen som statsoverhoved godt.

Yougov-undersøgelsen 1.254 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov-panelet har i perioden 3. til 6. april svaret på følgende spørgsmål: 'I hvilken grad synes du, at dronning Margrethe gør det godt som statsoverhoved'? Slet ikke: 3 %

I mindre grad: 3 %

I nogen grad: 12 %

I høj grad: 30 %

I meget høj grad: 46 %

Ved ikke: 6 %

Michael Brengsbo tænker, at Dronningen især får ros af sine jævnaldrende, fordi de selv har masser af livserfaring, anerkender hendes arbejde og ikke på samme måde som den yngre del af befolkningen har brug for at lave alting om.

Spørgsmålet er, om dronning Margrethe fortsat agter at sidde på tronen, til hun dør.

I et nyt interview med Alt For Damerne i anledningen af sin 80-års fødselsdag, bliver hun spurgt, hvilke tanker hun gør sig om de kommende 10 år. Her svarer hun, at hun slet ikke tror, at hun har 10 år foran sig.

Michael Bregnsbo tror dog, at dronning Margrethe stadig vil holde fast ved sit standpunkt.

»Hun har sagt meget direkte, at hun ikke vil abdicere. Der kan selvfølgelig ske det, at hun bliver meget syg og ikke kan bestride dronningerollen, men så vil man nok også bare se mere og mere bliver overladt til kronprinsparret.«