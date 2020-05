Det er væltet ind med ros til prins Christian, efter en række billeder af ham, der træner sammen med Astralis, blev offentliggjort på Kongehusets officielle Instagram-profil.

Den 14-årige prins roses i kommentarfeltet blandt andet for at få sved på panden, men også særligt én ting ved hans udseende, fanger danskernes opmærksomhed.

Nemlig hans højde.

I kommentarfeltet under billederne af prins Christian, der træner sammen med de danske Counter-Strike-stjerner fra Astralis, peger flere nemlig på, at den 14-årige prins er vokset i højden på det seneste.

'Hold da fast hvor er prins Christian skudt i vejret - en høj og flot flot fyr - forstår godt, hvis pigerne hviner, ' skriver en bruger.

En anden skriver: 'Som han dog vokser den kønne tronarving. Han er bare cool.'

Flere af Instagram-brugerne, der kommenterer på prins Christians højde i kommentarfeltet, mener sågar, at prinsen er tæt på at vokse sin far - kronprins Frederik - over hovedet.

'Sådan, prins Christian - din far skal da passe på, du ikke overhaler ham,' skriver en bruger.

En anden mener allerede, at prinsen er højere end sin far: 'Og så blev sønnen højere end faderen.'

'Hvor er Prins Christian en køn og flot ung mand. Højere end sin mor og far allerede,' er der også en, der skriver.

Billederne af 'den voksende' prins Christian, blev taget i forbindelse med et besøg hos Astralis under en træningsdag i København.

Meget af Counter-Strike-stjernernes træning foregår nemlig væk fra computerskærmene sammen med fysiske trænere, sportspsykologer og diætister. Og det var altså en sådan træning, prins Christian kastede sig hovedkulds ud i.