Prins Joachim har det seneste år fået stor kritik for sin flytning til Paris.

Men nu ser den 50-årige prins ud til at have fået lidt medvind. I en ny meningsmåling får prinsen stor opbakning fra danskerne til at fortsætte udlandseventyret. Og det overrasker ekspert.

Prins Joachim og prinsesse Marie var i forbindelse med coranavirussen hjemme i Danmark i syv uger.

I den forbindelse fik B.T. lavet en meningsmåling hos analyseinstitutttet YouGov, hvor danskerne blev spurgt, om de syntes, at prinseparret skulle blive i Danmark, efter epidemien var slut.

Prinsesse Joachim og prinsesse Marie foran deres villa i Klampenborg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Prinsesse Joachim og prinsesse Marie foran deres villa i Klampenborg. Foto: Liselotte Sabroe

Hele 66 procent af de 1251 adspurgte svarede, at prins Joachim og prinsesse Marie selv måtte bestemme, om de ville blive eller flytte tilbage til Paris.

Meningsmålingen blev foretaget få dage, før kongehuset mandag meddelte, at prins Joachim og prinsesse Marie var vendt tilbage til Paris.

Historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen er meget overrasket over den store opbakning.

»Det er en overraskende høj forståelse, som befolkningen viser, for jeg ville også have gættet på, at det, der lå folk mest på sinde, er, hvad han egentlig skal dernede – og hvad han skal bruge det til,« siger han med henvisning til den militære uddannelse på det prestigefyldte militærakademi Ecole Militaire, som prins Joachim er ved at tage.

Synes du, at det er en god idé, hvis prins Joachim og prinsesse Marie bosætter sig i udlandet?

Siden kongehuset sidste år meldte ud, at prinseparret skulle til Paris, har spørgsmålene været mange.

Prins Joachim er blevet kritiseret for at have taget apanagen på 3,6 millioner kroner med til udlandet, og der blev stillet spørgsmålstegn ved brugbarheden af den uddannelse, han ville tage.

Selv har prins Joachim kaldt det 'en mission for Danmark', men har derudover været overraskende fåmælt om fremtiden, hvilket ifølge Sebastian Olden-Jørgensen heller ikke har øget forståelsen i befolkningen.

Senest har prinsen torsdag udtalt sig til Billed-Bladet, hvor han fortæller, at fremtiden endnu er uvis, men at han ikke udelukker et job i udlandet.

Prinsesse Marie og prins Joachim er efter et syv ugers ophold i Danmark taget tilbage til Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Marie og prins Joachim er efter et syv ugers ophold i Danmark taget tilbage til Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen

Sebastian Olden-Jørgensen tror, at to ting kan have haft indflydelse på, at danskerne pludselig er blevet mildere stemt og tilsyneladende bakker mere op om prins Joachims udlandseventyr.

Den ene grund kan være, at hele sagen om Harry og Meghan, der trak sig fra det britiske kongehus, kan have gjort folk bekymrede for, at prins Joachim kunne finde på at gøre det samme.

»Der ligger måske et element i en større forståelse for individualismen. Her kan sagen om Harry og Meghan have præget folks holdning til Joachim og Marie og givet større forståelse for, at de træffer nogle valg og former deres liv noget mere,« siger han.

Han peger desuden på, at prinsesse Marie det seneste halve år har været meget aktiv og deltaget i mange ting. Prinsessens synlighed kan have styrket prinseparrets popularitet.

Synes du, at prins Joachim skal have et job?

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen peger desude på, at corona-krisen kan have haft en gavnlig effekt for opbakningen til prins Joachim.

»Det er generelt en stor opbakning til kongehuset i øjeblikket i forbindelse med Dronningens fødselsdag, og at hun har talt til befolkningen i forbindelse med coronakrisen. Der er sådan en stemning af, at 'nu skal vi holde sammen',« siger han.

Desuden mener han, at holdningen i befolkningen har skiftet de senere år, så det er blevet mere bredt accepteret, at medlemmerne af kongehuset kan gøre, som de vil.

»Folk er ikke så forargede over medlemmerne af kongehuset, som de har været før,« siger han.