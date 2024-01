Mens danskerne herhjemme spændt venter på, at klokken slår 15.00, har danskere, og australiere, søndag eftermiddag australsk tid allerede fejret den historiske begivenhed med et brag af en royal fest.

Det fortæller Randi Petersen, der er præsident af Den Danske Klub i Australien.

»Vi er i gang med at rydde op nu. Det har simpelthen været så fantastisk hele dagen,« siger hun.

For i Australien er aftenen allerede i gang, og når Danmark får en ny konge – og en dronning med australske rødder – er det således midt om natten 'down under'.

Til festen så gæsterne blandt andet hyldestshowet til Dronningen, der blev sendt fredag. Foto: Privat Vis mere Til festen så gæsterne blandt andet hyldestshowet til Dronningen, der blev sendt fredag. Foto: Privat

Til den royale fejring, der blev afholdt i den danske klub i Brisbane, var der både dansk kransekage og tasmansk champagne – og så var de mere end 100 gæster iklædt prinsessekjoler og kroner, fortæller Randi Petersen.

»Vi måtte jo selvfølgelig have en kombination af den danske bager og champagne fra Tasmanien. Det var et åbent event på vores regning, og der kom både danske backpackere og australske fans af det danske kongehus,« siger hun og fortsætter:

»Det er ikke bare os (danskere, red.), der fejrer tronskiftet, men også dem (australiere, red.). Det betyder rigtig meget.«

Til festen blev der blandt andet skrevet en mindebog om den royale familie, ligesom flere gæster delte anekdoter om deres møder med enten Dronningen eller Kronprinsparret.

Til festen kunne gæsterne skrive en hilsen til den royale familie. Foto: Privat Vis mere Til festen kunne gæsterne skrive en hilsen til den royale familie. Foto: Privat

Det fortæller australske Ian Bloemendal, der leder Danmarks Konsulat i Brisbane, og også deltog i den royale fest.

»Der var for eksempel en, der arbejdede på Kongeskibet, da Dronningen tog af sted på sin bryllupsrejse. Alle var meget spændte på tronskiftet, og selvfølgelig meget glade på Marys vegne,« siger han.

Den kommende dronning Mary er født og opvokset på den australske ø Tasmanien.

Du kan følge med i B.T.s livedækning af tronskiftet hele dagen HER.

Lyt desuden til B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' her eller der, hvor du normalt lytter: