Klimaet, Nordisk Råd, udenrigspolitik. Samtalen kom vidt omkring, da Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, var i audiens hos norske kong Harald.

»Vi fik også talt om, at det var godt, at Norge kunne forsvare de nordiske farver under håndbold-EM,« griner socialdemokraten, da B.T. fanger ham kort efter mødet.

Henrik Dam Kristensen er tirsdag på officielt besøg i Norge, hvor han også blev modtaget i den norske nationalforsamling.

»Jeg har været i Norge mange gange før, men det er meget anderledes, når man pludseligt blever officielt modtaget i Stortinget og hos kongen,« fortæller han om oplevelsen.

Politikeren har ved tidligere lejligheder mødt kong Harald, men tirsdag var første gang, de var på tomandshånd.

»Det var en fantastisk vidende og hyggelig samtale,« siger han og fortsætter:

»Det var meget inspirerende. Han er en meget vidende mand på mange områder.«

Audiensen varede i omtrent 20 minutter, før begge parter måtte videre med deres planer.

Mens kongen skulle videre til en prisuddeling, skulle Henrik Dam Kristensen videre til den danske ambassade.

Det korte møde til trods tør Folketingets formand godt sige, at den norske konge lader til at være en sympatisk og rar mand.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt man kunne mærke på kongen, at han den seneste tid har skrantet med helbredet, svarer han:

»Han virkede til at være i god form. Og han fortalte, at han glædede sig meget til at komme til Danmark i april i forbindelse med fejringen af Dronningen.«

Dronning Margrethe fylder 80 den 16. april, og i den forbindelse er der planlagt festmiddag og dans på Fredensborg Slot.

Den norske kong Harald er blandt de indbudte, og planen er altså, at han deltager. Den seneste tid har han dog været nødsaget til at aflyse flere af sine planer på grund af helbredet.

Kort før jul blev han sygemeldt fra sine royale pligter, og selvom han efter nogle dage blev frisk, var den gal igen i januar.

Her blev han indlagt på grund af svimmelhed, men er altså kommet på benene igen, lyder det fra Henrik Dam Kristensen, der vender hjem til Danmark tirsdag aften.