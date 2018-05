Den danske verdensstjerne Mø, opholder sig for det meste i udlandet, men når kronprins Frederik ringer, hopper hun straks på flyveren hjem til Danmark.

»Jeg var vildt beæret over at blive spurgt. Det her er jo en legendarisk aften, og Frederik og Mary er mega optur.«

Det var en meget begejstret Mø, BT mødte i pausen til det store fødselsdagsshow for kronprins Frederik i Royal Arena, hvor den danske sangerinde kiggede forbi blandt andet for at spille sit hit ’Final Song’.

Selvom Mø efterhånden har begået sig på de bonede gulve i det meste af verden og arbejdet med superstjerner som Justin Bieber, Avicii og Diplo, er det noget særligt, når kronprins Frederik står foran hende.

»Jeg har mødt ham tre-fire gange og kan ikke lade være med at blive starstruck og mega nervøs. Han virker så enormt sød, menneskelig og nede på jorden. Han er så god til at få dig til at slappe af. Jeg har ikke haft mulighed for at snakke med ham i aften endnu, men håber på det,« smilede hun.

Mø har de sidste mange år arbejdet på sit næste album, som stadig lader vente på sig. Hun virkede i Royal Arena som en, der er klar til at udsende noget lige om lidt, men kunne ikke afsløre så meget.

»Jeg skal passe på, hvad jeg siger, for der er ikke nogen officiel dato endnu. Jeg har arbejdet længe på det her, og der kommer en masse nyt i år, men…Fuck. Jeg kan ikke sige mere. Heller ikke om jeg har arbejdet med nogle store navne,« smilede hun hemmelighedsfuldt.