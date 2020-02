Kongehuset har ændret kongerækken således, at Danmark har fået en ny konge.

Det er Valdemar 3., der regerede Danmark i en treårig periode tilbage i 1326 til 1329, som er blevet indskrevet i kongehusets officielle kongerække.

Det skriver Jyllands-Posten, som har fået bekræftet nyheden af Kongehusets kommunikationsafdeling.

Her lyder meldingen, at ændringen skal gøre kongerækken mere gennemskuelig.

'I den tidligere version af kongerækken var Valdemar 3.s korte regeringstid beskrevet i teksten om Christoffer 2. For at skabe mere klarhed har Valdemar 3. fået sin egen plads i kongerækken,' lyder det i et mailsvar til mediet.

Jyllands-Posten har også talt med historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen om ændringen.

Han fortæller til mediet, at Valdemar 3.s plads i kongerækken altid har været yderst diskuteret.

Det skyldes blandt andet, at han ikke var formelt valgt som konge, men blot valgt på Viborgs Landsting - i middelalderen var Danmark delt i tre hovedting, og det krævede normalt, at en ny konge blev valgt på flere hovedting end det jyske.

En anden årsag til diskussionen omkring Valdemar 3.s titel skyldes, at han blev styret af den tyske greve Gerhard 3. af Holsten, som var Valdemar 3.s formynder. Valdemar 3. var nemlig blot ti år gammel, da han blev konge.

»Den tyske greve får senere stor betydning, da han tager magten i hele Danmark under de kongeløse år fra 1332 til 1340, og det er medvirkende til, at nogle mener, at Valdemar 3. ikke skal regnes med i kongerækken,« siger Lars Hovbakke Sørensen til Jyllands-Posten.

En vurdering, som kongehuset tilsyneladende er enige i, da de selv kalder Valdemar 3. for Gerhard 3. af Holstens 'marionetdukke' på deres officielle hjemmeside.

Det er uvist, hvorfor Kongehuset pludselig har valgt at ændre kongerækken.