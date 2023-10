»Fra barn til voksen. Set fra forældrenes kamerarulle.«

Om mindre end et døgn træder prins Christian for alvor ind i de voksnes rækker, når han søndag runder de 18 år. I den forbindelse har hans familie delt en række nye og helt private billeder af ham.

»På dagen før Hans Kongelige Højhed Prins Christians 18-års fødselsdag deler Kronprinsparret en række private minder fra Prinsens opvækst i dette digitale fotoalbum,« lyder det i et opslag på det danske kongehus' side på Instagram.

På billederne (som du kan klikke dig rundt i herunder) ses prinsen – der er det ældste barn af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary – både alene og sammen med forskellige familiemedlemmer.

Blandt andet ses han som helt lille i armene på sin far foran et juletræ til det, som beskrives som Christians 'første juleaften'.

På et andet billede ses han i skødet på sin farmor, dronning Margrethe, mens han på andre ses sammen med sin farfar, den nu afdøde prins Henrik, og morfar, John Donaldson.

Prins Christians 18-års fødselsdag vil blive markeret i stor stil.

Blandt andet vil der søndag blive afholdt et stort gallataffel, hvor 200 jævnaldrende fra hele Danmark, Færøerne og Grønland er inviteret til at fejre prinsen.

Det bliver holdt på Christiansborg Slot med dronning Margrethe som vært.

Alle landets kommuner samt Grønland og Færøerne er inviteret til hver at sende to unge 18-årige til at deltage i gallamiddagen.

Derudover deltager også cirka 110 andre gæster fra sportens, kunstens og kulturens verden.