Prins Harry og hertuginde Meghans interview med Oprah Winfrey er ikke den eneste dårlige nyhed for det britiske kongehus.

Interviewet falder nemlig også på en yderst vigtig dag for kongehuset og nationen, og det har bragt sindene i kog i Storbritannien.

For ikke nok med at kongehuset frygter, hvad det tidligere royale par formentlig vil rette af beskyldninger mod både kongehuset og pressen.

Den 8. marts, hvor interviewet bliver sendt, er også kendt som Commonwealth Day – en yderst vigtig dag, hvor Storbritannien og kongehuset fejrer alle de lande, som stadig har tilknytning til nationen.

Det var netop ved 'Commonewealth' gudtjenesten, som finder sted i slutningen af marts, at prins Harry og hertuginde Meghan i 2020 havde deres sidste officielle optræden som kongelige. Foto: PHIL HARRIS

»Det et meget uheldigt tidssammenfald,« lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

»Det er en meget vigtig dag, der plejer at vise noget om kongehusets engagement – både i hinanden og i omverdenen. Og det er vigtigt for kongehusets identitet, for Commonwealth har altid spillet en vigtigt rolle i det britiske kongehus selvopfattelse, og derfor er Commonwealth Day altid en stor ting, hvor man jo netop fejrer kongehuset som leder af en stor del af verden.«

»På den baggrund bliver det ekstra grotesk, at man så kan se den her store splittelse i kongehuset udspille sig internt,« siger han.

I interviewet, som der endnu kun er vist små klip fra, retter hertuginde Meghan blandt andet beskyldninger mod kongehuset, som ifølge hende har været med til at opretholde løgne om hende.

Planlægger du at se Oprah-interviewet med Meghan og Harry?

Men ikke nok med at dagen er yderst uheldig. Bedre bliver det ikke af, at kongehuset sammen med den nationale tv-kanal BBC har planlagt et større program søndag aften, hvor kongehusets medlemmer deltager og på forskellige måder takker samfundsgrupper for deres store arbejde det seneste år.

Showet er tænkt som en erstatning for de ting, som kongehuset normalt deltager i på dagen, og som ikke er muligt grundet corona.

Og derfor er det ifølge mange kritikere i England helt grotesk, at man kun få timer senere på amerikansk tv vil kunne se interviewet, hvor Harry og Meghan letter deres hjerter.

»Det kommer til at virke lidt absurd, at man har sådan en udsendelse om de kongelige, og så har man det her store interview nærmest lige oven i hinanden,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Harry og Meghan vil leve deres eget liv. Foto: NEIL HALL

Både almindelige briter, kommentatorer og selv britiske politikere har efterhånden blandet sig i debatten og mener, at den amerikanske tv-station CBS burde rykke interviewet. Blandt andet også af respekt for kongefamilien, da den 99-årige prins Philip er indlagt på hospitalet.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der er bosat i England, har Oprah Winfrey-interviewet vakt stor ballade:

»Commonwealth er en vigtig kulturel størrelse for rigtig mange briter og for rigtig mange i hele verden, der ser sig selv som værende i kulturelt slægtskab med den britiske dronning, og at man har valgt at lægge interviewet på denne dag giver endnu mere krudt i tønden,« siger han.

»Men det mest bemærkelsesværdige ved det her er, at kongehuset sådan set ikke ved, hvor sprængfarligt det er. Det kan godt være, at de klip, vi har set indtil nu, er det vildeste, der sker i det interview. Og så går det nok alt sammen. Men det kan også godt være, at det her er begyndelsen på en ægte krise for sammenholdet i det britiske kongehus,« siger han.

Interviewet med hertuginde Meghan og prins Harry bliver vist på TV3 på mandag klokken 20.