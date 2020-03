Det kan blive en begivenhedsfattig måned for det danske kongehus. I hvert fald hvis antallet af aflysninger grundet frygten for coronavirus fortsætter.

Mandag kom det frem, at torsdagens fakkeloptog på Fredensborg, der hvert år at byder dronning Margrethe velkommen på slottet, er blevet aflyst. Og nu kan endnu et arrangement med royal deltagelse føres til listen over aflysninger.

Lørdagens arrangement på rigmanden og Lego-ejeren Kjeld Kirk Kristiansens stutteri Blue Hors er nemlig også blevet aflyst. Det fremgår af kongehusets og Blue Hors' hjemmeside.

Det var ellers meningen, at den hesteglade prinsesse Benedikte skulle overvære et paradressur-stævne på stutteriet, men det har coronavirussen sat en stopper for.

Helt tilbage i 1951 var prinsesse Benefikte og hendes to søstre ude at ride på deres ponyer på Fredensborg Slot. Foto: GUNNAR WANGEL

'Myndighedernes udmeldning omkring aflysning af større arrangementer med mange deltagere har også betydet, at vores para-stævne ikke afvikles som planlagt den kommende weekend,' skriver stutteriet på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at både Parasport Danmark og Vejle Kommune støtter beslutningen.

Blue Hors eventchef, Christian Struck, beklager beslutningen:

»Det er ærgerligt med en aflysning, da mange paraatleter har trænet målrettet frem mod dette stævne og glædet sig til det store stævne, hvor nogle af verdens bedste ekvipager var tilmeldt,« udtaler han på stutteriets hjemmeside.

Prinsesse Benedikte har altid været meget glad for heste. Foto: JØRGEN JESSEN

B.T. har spurgt kongehusets kommunikationsafdeling, om det kan bekræfte, at det er frygten for coronavirus, der har ført til, at det arrangement, som prinsesse Benedikte skulle deltage i, er blevet aflyst. Kongehuset ønsker ikke at kommentere sagen.

B.T. ville gerne høre, hvordan kongehuset forholder sig til de seneste dages corona-nyheder. Det ønsker kongehusets kommunikationsafdeling heller ikke at svare på, men henviser til det svar, man gav til B.T. fredag:

»Kongehuset følger som alle andre udviklingen og forholder sig til myndighedernes anbefalinger i forhold til covid-19,« oplyste kongehusets kommunikationsafdeling dengang.

Svaret kom, efter prinsesse Benedikte, der på det seneste har vikarieret en del som rigsforstander i Dronningens fravær, besøgte Herlufsholm Skole i næstved.

Her gav prinsessen ikke hånd til de fremmødte grundet den smitsommne virus.

»Kongehuset har ikke indført en politik om ikke at give hånd, men i forhold til myndighedernes retningslinjer er det naturligvis op til hver enkelte at vurdere, hvilke yderligere forholdsregler man ønsker at tage,« forklarede kongehuset.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra kongehuset, om der er andre royale arrangementer, der er i fare for at blive aflyst.

Storbritanniens gamle monark - dronning Elizabeth - er tilsyneladende ikke bange for sig. Hun insiterer angiveligt på at passe sine royale pligter uagtet, at coronavirussen er kommet til landet. Foto: NEIL HALL

Frygten for coronavirus har dog ikke kun ramt det danske kongehus.

I Sverige er den royale kalender stort set ryddet for udlandsrejser i marts. Kun en enkelt tur, hvor kronprinsesse Victoria skal til Monaco i slutningen af marts, er oplyst.

Desuden måtte det svenske kongepar 4. marts aflyse en større middag for 150 gæster på slottet i Stockholm som følge af coronavirus.

I England tager kongehuset dog tilsyneladende situationen med ro. Den 93-årige dronning Elizabeth har nemlig, ifølge Daily Mail, insisteret på at bevare roen og udføre sine pligter. Dog har den aldrende monark været tvunget til at aflyse sine havefester i maj, hvis situationen forværres, skriver det britiske medie.