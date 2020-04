Først kom dronning Margrethe hjem fra sin skiferie. Så kom kronprinsparret hjem fra deres ophold i Schweiz. Og siden er også prins Joachim og prinsesse Marie vendt hjem.

Coronakrisen har i den grad vendt op og ned på kongefamiliens hverdag - de fører et helt andet liv, end de plejer.

»Verden ser helt anderledes ud, end den gjorde for bare få uger siden,« forklarede kronprins Frederik for nogle dage siden i et videoindslag på kongehusets sociale medier, hvor han sammen med Kronprinsessen og deres fire børn var gået ud i deres have på Amalienborg for at få lidt luft og bevægelse..

Siden de forskellige medlemmer er kommet hjem fra deres respektive udlandsophold, har de opholdt sig hver for sig.

Kongehusets medlemmer lever for tiden et adskilt liv. Mens Dronningen bor på Fredensborg for tiden, så holder kronprinsparret samt prins Joachim og prinsesse Marie til på Amalienborg, hvor de har en bolig i hver deres palæ. Foto: Henning Bagger Vis mere Kongehusets medlemmer lever for tiden et adskilt liv. Mens Dronningen bor på Fredensborg for tiden, så holder kronprinsparret samt prins Joachim og prinsesse Marie til på Amalienborg, hvor de har en bolig i hver deres palæ. Foto: Henning Bagger

Mens dronning Margrethe efter ankomsten til Danmark kørte til Fredensborg, hvor hun har opholdt sig siden, tog kronprinsparret efter hjemkomsten fra Schweiz til Amalienborg, hvor de bor i Frederik VIII's palæ, og hvor familien ligeledes har opholdt sig siden.

Her bliver prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent samt prinsesse Josephine også undervist hjemmefra - ligesom flertallet af de danske børn.

Opdelingen af kongefamilien har også betydet, at Dronningen ikke har set sine børnebørn, siden coronakrisen fik tag i Danmark, og statsministeren lukkede landet ned.

Dertil kommer, at Dronningen har valgt at aflyse den store fødselsdagsfejring i forbindelse med sin 80-års fødselsdag i midten af april.

Efter hjemkomsten fra Schweiz har kronprinsparret opholdt sig på Amalienborg. Foto: VALENTIN FLAURAUD Vis mere Efter hjemkomsten fra Schweiz har kronprinsparret opholdt sig på Amalienborg. Foto: VALENTIN FLAURAUD

Prins Joachim og prinsesse Marie kom hjem til Danmark den 23. marts med deres to børn, da deres søn, prins Henrik, havde vejrtrækningsproblemer. Prinsen lider af astmatisk bronkitis, som han tidligere har været behandlet for på Rigshospitalet, hvorfor forældrene følte sig mest trygge ved at vende hjem.

Prinsen blev også testet for coronavirus, hvilket han ikke havde. Siden har familien valgt at gå i karantæne på Amalienborg, hvor de har en lejlighed til rådighed i Christian VIII’s palæ.

Mens prinsparret er i Danmark, følger børnene deres franske skoles fjernundervisning, ligesom prins Joachim følger fjernundervisningen fra École Militaire i Paris, hvor han har studeret siden sommer.

I Sverige er den svenske konge også gået i selvvalgt isolation på et slot vest for Stockholm. Desuden har kongen været adskilt fra sin ældste datter, tronfølgeren kronprinsesse Victoria, hvilket er praksis i sådanne krisetider, lød det i en artikel i det svenske medie Dagens Nyheter, der bragte et stort interview med kongen.

Prinsesse Marie og prins Joachim er også - mod forventning - vendt hjem til Danmark for en stund, da deres søn, prins Henrik, havde fået problemer med vejrtrækningen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Marie og prins Joachim er også - mod forventning - vendt hjem til Danmark for en stund, da deres søn, prins Henrik, havde fået problemer med vejrtrækningen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det danske kongehuset vil ikke over for B.T. bekræfte, om en lignende praksis i Danmark gør sig gældende.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, har dog tidligere meddelt til B.T, at Dronningen følger myndighedernes anbefalinger og råd:

Ifølge historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen er der intet i loven, der kræver, at monarken og tronfølgeren skal skærmes hver for sig i en krisesituation. Han vurderer, at kongehuset næppe har en drejebog klar med regler for en situation som coronasmitten.

»Situationen er jo ekstraordinær, så der er jo ikke rigtig nogen præcedens. Men det ville jo være utænkeligt, at de ligefrem modsatte sig myndighedernes retninglinjer,« siger han med henvisning statsministeren anbefalinger om, at folk skal forsøge at undgå kontakt med for mange, at folk over 80 år skal blive hjemme mest muligt, samt at bedsteforældre ikke burde have kontakt med deres børnebørn.

Ifølge Sebastian Olden-Jørghensen er det dog sket før, at kongehuset har taget nogle forholdsregler i forhold til regenten og tronfølgere - blandt andet, når dronning Margrethe og kronprins Frederik ikke har rejst med samme fly.

Også de ydre omstændigheder omkring kongehuset påvirkes grundet krisen. De værnepligtige gardere har i nogle uger ikke måttet forlade kasernerne, og livgardens vagter har i nogle uger ikke måttet gå uden for hegnet, når de stod vagt på Fredensborg Slot. Desuden er gardernes daglige ture fra Rosenborg til Amalienborg for tiden aflyst. Alt sammen for at undgå smitte.

»De skal være ekstra opmærksomme på at undgå smitte, fordi de har en særlig opgave,« siger Thomas Helbo Reimann, der er presseofficer i Den Kongelige Livgarde

Garderne vil dog - ligesom de plejer - være klædt i deres festlige røde uniform på Dronningens fødselsdag den 16. april. Gardernes almindelige uniform er blå.