Dronning Margrethe får formentlig et mildt forløb med covid-19.

Det vurderer klinisk professor, Henrik Nielsen, fra Aalborg Universitetshospital.

»Jeg tænker, at der er meget stor sandsynlighed for, at det kan klares med nogle sygdomssymptomer i hjemmet uden hospitalsbehov. Også selv i den alder. Fordi omikron er mildere og holder sig i de øvre luftveje,« siger han.

Onsdag formiddag meddeler Kongehuset, at dronning Margrethe er blevet smittet med covid-19, og hun har 'milde symptomer'.

Dronning Margrethe. Foto: Mads Claus Rasmussen

Vi ved ikke, om Dronningen er smittet med omikron, men det er lige nu den mest udbredte variant i hele verden. Det er også det, der får professoren til at se optimistisk på Dronningens forløb.

»Det er da bedre at blive smittet nu, end det var de to første år. Dels har vi vaccinerne og dels er varianten mildere. Det er derfor, vi ser, at der ikke er pres på sygehusenes intensivafdelinger med alvorlig covid,« siger han.

Den 81-årige regent er vaccineret mod corona tre gange, men alligevel er hun - som mange andre danskere, nu blevet smittet med virus.

»Det er en fordel, at hun er vaccineret tre gange. Det er et godt udgangspunkt for at have en modstandskraft,« siger Henrik Nielsen.

Han forklarer dog, at alderen stadig er udslagsgivende for, om man får et hårdt eller et mildt forløb.

»Det er jo alderen, der gennemsnitligt kan være parameteret for, om man får et hårdere forløb sammenlignet med yngre,«siger han.

At Dronningen ryger cigaretter behøver ikke nødvendigvis være alarmerende.

»Det er kun, hvis rygningen har medført lungesygdom . Men selve rygningen er ikke i sig selv noget stærkt bekymrende,« siger han,

Man kan sige, at Dronningen er blevet reddet af tiden.

»Ifølge erfaringerne fra de første to år, hvor det var andre varianter, der var mere sygdomsfremkaldende, hvis man er over 80 år. Der var jo en betydelig del, der blev indlagt på sygehusene, Det var mange,« siger han.

Hvis Dronningen kommer godt igennem sygdommen, så står hun stærkere end nogensinde.

»Så har hun også den immunitet. Så er hun endnu stærkere stillet bagefter,« siger Nielsen.