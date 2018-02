FLSmidt-arvingen Christian Kjær begræder tabet af sin gode ven prins Henrik. I knap 50 år havde de to et tæt venskab, der bød på et utal af gode stunder med jagter, kulinariske oplevelser og rejser til udlandet. Faktisk skulle Kjær have været i Egypten for at besøge prins Henrik. Men det nåede han ikke.

»Det var et rigtig godt venskab, der varmede. Så meget kan jeg sige. Vi grinede og var enige om mange ting. Han var meget elskelig og tilgivende.«

Sådan husker kammerherre, advokat og hofjægermester Christian Kjær sin ven prins Henrik, der gik bort tirsdag aften.

Venskabet mellem de to opstod kun få år efter, at den franske greve Henri de Monzepat var kommet til Danmark og blevet til prins Henrik efter giftermålet i 1967 med den danske tronarving, prinsesse Margrethe.

Prins Henrik og Christian Kjær havde mange ting til fælles, og de blev tætte venner. De nød blandt andet at gå på jagt sammen, ligesom de også har været på et utal af udlandsrejser sammen.

»Da han døde, tænkte jeg på, at vi for præcis et år siden havde siddet til middag med guvernøren i Vestindien. Der var prins Henrik ovre at besøge mig. Det var lidt mærkeligt at tænke på,« fortæller Christian Kjær, der flere gange har nydt prins Henriks selskab i Vestindien, hvor den danske erhvervsmand tidligere har ejet den vestindiske ø Great St. James.

Christian Kjær har også besøgt prins Henrik på regentparrets vinslot i Cahors.

»Vi har også sammen både været i Polen og i Ungarn og i Rumænien og i Rusland. Han elskede jo at rejse,« fortæller Christian Kjær.

Faktisk var det planen, at han skulle ned og besøge prins Henrik i Egypten, hvortil prinsen var taget i januar. Men det nåede Christian Kjær desværre ikke. For i slutningen af januar blev prins Henrik pludselig syg og blev hastet hjem fra Egypten.

Christian Kjær nåede heller ikke at sige et sidste farvel til prins Henrik. Mens prinsen den seneste tid var indlagt på Rigshospitalet, var det kun den nærmeste familie, der besøgte ham.

»Det er jo svært, men han havde mange venner. Men jeg har jo snakket med ham i telefonen i januar,« siger Christian Kjær, der sidst så prins Henrik før jul.

»Hans hund havde lige fået hundehvalpe, og jeg var oppe hos ham og se dem,« fortæller han.

Prins Henriks båre bæres ud af Fredensborg Slot. Her følger Kongefamilien efter. Foto: Liselotte Sabroe Prins Henriks båre bæres ud af Fredensborg Slot. Her følger Kongefamilien efter. Foto: Liselotte Sabroe

Tabet af den gode ven vil blive et stort savn for hofjægermesteren, der de seneste år har mistet flere af sine venner og jagtkammerater. Senest var det erhvervsmanden Peter Zobel, der døde i september. Peter Zobel var ligesom Christian Kjær en fast del af prins Henriks vennekreds.

»Det er klart, jeg vil savne Prinsen. Det er ved at være tyndt efterhånden. De er ved at være borte alle sammen. Det er hårdt, synes jeg. Det er næsten, det hårdeste. Man kommer til at tænke på de mange dejlige stunder, man har haft sammen,« siger 74-årige Christian Kjær og tilføjer, at han især vil savne de mange hyggelige oplevelser, han har haft sammen med prins Henrik.

»Vi havde nogenlunde samme opfattelse af mange ting. Vi kunne godt lide mad, og vi kunne godt lide at spise. Så det havde vi det jo godt med.«

Prins Henriks båre bæres ud af Fredensborg Slot. Her følger kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim, prinsesse marie og børnene samt Dronningen efter. Foto: Liselotte Sabroe Prins Henriks båre bæres ud af Fredensborg Slot. Her følger kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim, prinsesse marie og børnene samt Dronningen efter. Foto: Liselotte Sabroe

Prins Henrik har valgt, at han ikke vil begraves i Roskilde Domkirke i den sarkofag, hvor det ellers var planen, at han og dronningen begge skulle ligge. I stedet har Prinsen valgt, at halvdelen af hans aske skal spredes over de danske farvande, mens den andel halvdel i en urne skal nedsænkes i Fredensborg Slotshave.

Den beslutning er Christian Kjær ikke overrasket over:

»Det er fantastisk. Og det skal man respektere Det er i hans ånd. Han elskede jo at sejle,« siger kammerherren, der endnu ikke ved, om han vil blive indbudt til bisættelsesceremonien.

Prins Henrik døde tirsdag den 13. februar klokken 23.18. Han blev 83 år.