Øjeblikket har brændt sig fast i hans hukommelse. Dét øjeblik, hvor Dronningen trådte ind i hall'en på det luksuriøse Imperial Hotel i Tokyo.

»Den holdning, Dronningen havde, da hun indtog rummet. Alle stod fuldstændig målløse,« siger Christian Eugen-Olsen.

I 22 år var han dronning Margrethes ceremonimester. Ham, der med militærisk præcision udarbejdede detaljerede drejebøger for kongehusets store begivenheder i ind- og udland.

Og højdepunkter er der nok af, dem vender vi tilbage til.

Dronningens fødselsdag I anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag 16. april 2020 udgiver B.T. søndag 5. januar et særtillæg i avisen.

De mange artikler bliver løbende publiceret på nettet i dagene omkring udgivelsen af tillægget.

Men 12. november 1990, hvor han som ledsager sammen med Dronningen og prins Henrik var inviteret til kroningen af kejser Akihito af Japan – som abdicerede tidligere i år – står som noget helt særligt.

Ikke mindst den officielle middag om aftenen, hvor gæsterne – som alle var indlogeret på Imperial Hotel – skulle videre til kejserpaladset. I den rigtige rækkefølge.

»Dronningen er meget højtrangerende. I Europa er vores Dronning nr. 2 blandt kongehusene,« forklarer Christian Eugen-Olsen om den ufravigelige rangfølge ved officielle begivenheder, som betød, at de øvrige gæster skulle vente på Dronningens entré.

Og så kom hun.

»Den oplevelse glemmer jeg aldrig,« forklarer han om dét sus, Dronningen sendte gennem rummet på hotellet. Fordi hun så perfekt fyldte sin rolle ud.

Christian Eugen-Olsen tiltrådte stillingen tidligere samme år, hvor han var blevet hentet fra en position som oberstløjtnant i Den Kongelige Livgarde.

»Dét år fyldte Dronningen 50 år. Og med planlægningen af fødselsdagen blev jeg kastet hovedkulds ud i det. Det var en meget spændende udfordring for mig,« siger Christian Eugen-Olsen.

Den militære baggrund var og er en stor fordel i jobbet som ceremonimester. Nærmest et must.

Ceremonimesteren har med militær præcision styr på den mindste deltalje. Og holder sig altid diskret i baggrunden. Her med regentparret til nytårskur for det diplomatiske korps. Foto: Ditte Valente Vis mere Ceremonimesteren har med militær præcision styr på den mindste deltalje. Og holder sig altid diskret i baggrunden. Her med regentparret til nytårskur for det diplomatiske korps. Foto: Ditte Valente

Forskellen på at have ført styrker og tropper og på at arrangere statsbesøg og officielle begivenheder er ikke stor. Begge dele kræver minutiøs strategisk planlægning samt ikke mindst evnen til at sadle om, når alt brænder på.

»Folk spørger ofte, om der aldrig er noget, der er gået galt? Nej, det er der ikke. For én ting, som man skal kunne, er at improvisere, når noget går galt, og kunne lade, som om det var planen,« forklarer han og husker selvfølgelig episoder, hvor netop de evner kom på overarbejde.

Én af de episoder var i forbindelse med Dronningens 70-års fødselsdag, hvor en enorm askesky fra et islandsk vulkanudbrud lukkede luftrummet over en række lande. Og med gæster, der skulle komme flyvende ind fra udlandet til gallaforestilling i Det Kongelige Teater, var der unægtelig sved på panden.

»Men man må tage det, som det kommer, og prøve at få det bedste ud af det,« siger Christian Eugen-Olsen om såvel den begivenhed som prins Joachims første bryllup i november 1995, hvor voldsom sne truede planlægningen, da gæsterne skulle transporteres fra København til Fredensborg Slot.

»Det skal man kunne,« konstaterer han blot og er ikke det mindste i tvivl om, hvad der stikker ud som højdepunkter.

»Sommertogterne, rejserne til rigsfællesskaberne samt statsbesøget til de baltiske lande i 1992,« nævner Christian Eugen-Olsen om de begivenheder, der alle har Kongeskibet Dannebrog og en yderst sej og søstærk Dronning tilfælles.

Han husker, hvordan de på sidstnævnte rejse sejlede fra Estland til Letlands hovedstad, Riga, og blev fanget af et frygteligt stormvejr. Med hænderne viser han, hvilken skæv vinkel Kongeskibet lå i på det urolige hav.

»En ting, der er meget karakteristisk for Dronningen, er, at hun ikke bliver søsyg. Så hvor alle vi andre gik fuldstændigt ned med flaget og måtte krybe nedenunder, så var Dronningen ganske upåvirket,« fortæller han og smiler ved mindet om den euforiske stemning, der bredte sig på skibet, da de endelig kom i smult vand, og alle brød ud i sang.

Dronning Margrethe er ifølge tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen yderst søstærk og helt upåvirket af vind og vejr, som sender alle andre til tælling. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Dronning Margrethe er ifølge tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen yderst søstærk og helt upåvirket af vind og vejr, som sender alle andre til tælling. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Vi var så lettede over at være i live igen.«

Mange rejser til rigsfællesskaberne Grønland og Færøerne – som Dronningen holder meget af at besøge – blev det gennem årene også til, og her mindes Christian Eugen-Olsen især én, hvor vejret bestemt heller ikke viste sig fra sin milde side.

»Tågen var meget tyk, og det blæste så kraftigt ind over Diskobugten, at det ledsagende orlogsskib knap kunne se masten af Dannebrog foran,« siger han og fortæller, hvordan isen pakkede sig omkring Dannebrog, så skibet ikke kunne komme videre mod nord.

Dronningen med følge måtte derfor stige om bord i det ledsagende orlogsfartøj, som bedre kunne klare isen.

Iklædt en stor overlevelsesdragt gik Dronningen i land adskillige meter fra kysten Christian Eugen-Olsen om en meget handlekraftig Dronning

»For at Dronningen kunne besøge Dundas, måtte en gummibåd fungere som landsætningsfartøj, og iklædt en stor overlevelsesdragt gik Dronningen i land adskillige meter fra kysten. Det var en meget handlekraftig dronning, som imponerede os alle,« smiler han.

Men at dronning Margrethe udmærker sig ved sin målrettethed, er ikke den eneste ros, Christian Eugen-Olsen har at sige om sin tidligere arbejdsgiver.

»Vores dronning er en fantastisk person, som er blevet dygtigere og mere rutineret med årene, synes jeg. Både som monark og som varetager af en institution.«

»Dronningen er en meget privat person, men hendes evner, hendes viden og meget fine tanker om livet gør, at hun er så velrespekteret. Dronningen er ikke som os andre, hun er noget ganske særligt. Jeg synes, at hun udfører sin gerning eminent.«