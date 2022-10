Lyt til artiklen

De stigende elpriser rammer i den grad også de kongelige.

Børsen Norge kan fortælle, at det norske kongehus også har mærket til, at priserne stiger overalt i verden.

De høje elregninger har betydet, at de royale i vores naboland har besluttet at sætte gang i flere tiltag, der kan spare på strømmen.

Ifølge Børsen forsøger de at slukke lys, som der ikke er brug for, og der er hyret konsulenter til at se på, hvilke yderligere tiltag der skal til de næste par år, så man kan mindske forbruget.

Fra 2020 til 2021 er slottets udgifter til el og varme mere end fordoblet fra 3,5 millioner norske kroner til 7,4 millioner norske kroner.

Det oplyser kommunikationschef på det norske slot, Guri Varper, til mediet.

Slottet er et gammelt et af slagsen, og det kræver altså en hel del energi at holde det kørende. Foto: LISE ASERUD Vis mere Slottet er et gammelt et af slagsen, og det kræver altså en hel del energi at holde det kørende. Foto: LISE ASERUD

De tiltag, slottet har sat i gang, er:

Tætning af varmelækager: Slottet har et løbende opgraderingsprojekt, hvor de tætner de cirka 300 vinduer for utætheder.

Reducer varmen: Ny minimumstemperatur på ti grader, når lokaler ikke er i brug. Lokaler, der er i daglig brug, vil have en fast temperatur på 19 grader, men der vil være mulighed for at øge temperaturen til 21 grader.

Sluk lys: Nye rutiner for at slukke lys, der ikke er nødvendige.

Skift lyskilder til LED: Slottet har gennemført 80 procent af arbejdet med at skifte til LED-belysning indendørs. Det samme gælder al udendørsbelysning i Slottsparken.

Alternative energikilder: Staldbygningen og slotshaven har fjernvarme. De har forsøgt at have solceller på taget af Slottet og Staldbygningen, men har udfordringer med dette på grund af bygningernes høje alder. Logistikbygningen i Dronningparken har solceller på taget

I slutningen af august blev Kongeparret spurgt til, om de havde nogle energisparetips.

Her svarede kong Harald meget kort og kontant.

»Sluk det lys, du ikke har brug for.«

Dronningen kunne derimod fortælle lidt mere om sit forhold til energiforbruget.

» Jeg har boet i Schweiz i to år, for lang, lang tid siden. Der sparede de på strømmen hele tiden. Der var kun et lys i hvert værelse og et brusebad en gang om ugen. Vi bliver oversvømmet med lys og varme. Jeg tror, ​​vi har lidt gavn af at tænke, at det kan lade sig gøre at skære lidt ned. Hvis alle gør lidt, hjælper det også,« sagde hun.

Det danske kongehus ønsker ikke at oplyse, om man har gjort konkrete tiltag for at spare på energien eller fortælle, om der er kommet en forhøjning af prisen som i det norske kongehus.

Til Finans har Kongehuset oplyst, at de selv betaler for el og varme i de boliger, der bruges.

»Elregningen for Amalienborg stiger ligesom for alle andre, men hvor stor stigningen bliver, har vi ikke de præcise tal for på nuværende tidspunkt. Kongehuset betaler selv for el og varme i residensboligerne på Amalienborg,« skriver kongehusets kommunikationsafdeling i en mail til Finans.