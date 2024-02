Det er nu offentlig kendt, at kong Charles har fået konstateret kræft.

Men det har samtidig efterladt en lang række ubesvarede spørgsmål, vurderer Lone Theils, forfatter og tidligere korrespondent i Storbritannien for flere danske medier.

Det siger hun til B.T. mandag aften, efter Buckingham Palace tidligere på aftenen meldte ud om kong Charles' kræftsygdom.

»Jeg synes, den her måde at gøre det på (give meget lidt information, red.) giver et stort råderum for spekulationer og svar, som ikke kommer,« siger hun og tilføjer:

Kong Charles og dronning Camilla. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

»Ikke, fordi hoffet skal stå anklaget for ikke at sige noget. Men det skaber usikkerhed om fremtiden, og hvad der nu skal ske.«

Buckingham Palace har meldt ud, at kong Charles er syg med kræft.

Det er blevet opdaget i forbindelse med, at han har gennemgået en planlagt operation for forstørret prostata.

Kong Charles har dog ikke prostatakræft – men han har mandag påbegyndt behandling i London.

»Selvom han er en ældre herre, så er det overraskende, for han er lige trådt til (som konge, red.). Derfor er det interessant, hvor alvorligt det er. Men det er lidt svært at vide, når man ikke kender kræften. Det kan jo være meget variabelt,« siger Lone Theils og fortsætter:

»Og for mange mennesker er det her utrygt. Man har knapt nok vænnet sig til Charles som konge. Og for en vis fløj vil det fremme den følelse, at måske skal William tage over. For hvordan responderer Charles? Hvor hårdt medtaget bliver han? Han kan blive meget syg og meget fraværende.«

Lone Theils påpeger, at man hverken kender kræftdiagnosen eller dens alvor. Om kong Charles skal opereres, have kemobehandling – og hvordan han responderer på behandlingen – er også ukendt.

Der kan dog være flere grunde til, at Buckingham Palace ikke melder yderligere ud.

»Jeg tror ikke, at hoffet kunne holde sygdommen privat. Men det kan være, at kong Charles vil holde resten privat. Det kan være, at diagnosen er så ny, at man ikke kender det fulde overblik,« siger hun og understreger, at tingene – lige nu – er meget spekulative.

Lone Theils forventer dog, at det bliver prins William, som kommer til at bære et stort ansvar. Sammen med hertuginde Kate, når hun selv er ovenpå efter sit sygdomsforløb.

»Så er der også dronning Camilla. Men hendes fokus vil primært bestå i at være der for Charles,« vurderer Lone Theils.

Vil kong Charles abdicere?

Buckingham Palace har slået fast, at kongen vil trække sig fra alle sine offentlige arbejdsopgaver, så længe han er i behandling.

Det bliver prins William og hertuginde Kate, som kommer til at bære et stort ansvar nu, mener Lone Theils. Foto: Yui Mok/AFP/Ritzau Scanpix

Dog vil han fortsætte som monark og bevare de officielle opgaver i det royale arbejde, lyder det fra hoffet.

Og det er helt bevidst, mener Lone Theils:

»Det er for at sige, at det ikke medfører planer om et tronskifte. Men at han trækker sig tilbage, og det er en voldsom ting at gøre.«

»Så vidt jeg har forstået, er det også på ubestemt tid. Er det i seks måneder? Et år? Det ved vi ikke.«

Lone Theils er påpasselig med at spekulere i, hvorvidt kong Charles vil abdicere – sådan som dronning Margrethe gjorde i januar.

»For igen – vi ved det ikke,« siger Lone Theils og fortsætter:

»Det kan dog godt være en tanke for befolkningen.«

»For det hele er utrygt. Også for hoffet. Dér vil man gerne planlægge ting langsigtet, og det her er en ubekendt faktor. Men det er svært at sige meget om.«

Lone Theils er dog overbevist om, at hoffet har sat gang i processer, hvis det værste skulle ske.

»Det kan lyde kynisk, men sådan en proces er gået i gang. Hvad gør man, hvis han ikke overlever? Det er hoffet nødt til at have planer for, hvis det værste sker.«